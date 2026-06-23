Professioni, Alemanno (Int) ai Confassociazioni Awards: “Impegnati su uso Ai come strumento supporto”

(Adnkronos) – Il presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha presenziato oggi alla V edizione dei Confassociazioni Awards, come vicepresidente vicario della Confederazione. Dopo la Lectio Magistralis del professor Federico Faggin, sul confronto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, ha dichiarato: “Ogni professionista dovrebbe ascoltare gli insegnamenti della Lectio Magistralis del professor Faggin; ringrazio una volta di più l’amico Angelo Deiana che, nella sua veste di presidente di Confassociazioni, ha fortemente voluto Faggin tra i premiati, la sua presenza è stata un innegabile valore aggiunto della manifestazione. Nei nostri prossimi eventi di aggiornamento sull’utilizzo dell’Ia negli studi dei tributaristi Int, ne utilizzeremo i passaggi salienti per indurre i professionisti a una profonda riflessione su questo strumento di supporto e non di sostituzione della competenza professionale umana. Il professor Faggin ha infatti detto circa l’Ia di usarla sapendo di essere molto di più della macchina”. Ringraziando Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, ha presenziato alla premiazione di Mauro Maria Marino, presidente dell’Ocf (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari) e ha sottolineato: “Mauro Maria Marino nella sua esperienza di presidente della commissione Finanze è sempre stato molto disponibile al confronto sulle norme tributarie ed eventuali soluzioni semplificative, nonché sostenitore dell’importanza dell’educazione finanziaria. Mi auguro che attraverso Confassociazioni si possa dare nuova linfa a questa importante tematica educativa e formativa, abbinandolo anche all’educazione fiscale. Penso che potremmo dare spazio a tali tematiche all’VIII Congresso nazionale Int che si terrà a Roma nel mese di ottobre”.

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Pubblicato il 23 Giugno 2026