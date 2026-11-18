(Adnkronos) – “Bisognerebbe trovare un modo per abbassare i costi di tutto ciò che riguarda l’abitazione: uno dei grandi problemi è che la casa costa tantissimo, soprattutto nelle grandi aree metropolitane italiane. C’è poi un tema di flessibilità nella struttura di progettazione: puoi cambiare la casa se hai delle facilitazioni progettuali che riguardano l’uso dei metri quadrati e dei materiali, e se hai flessibilità in ambito progettuale”.

E’ quanto affermato oggi da Mario Abis, professore di Metodologia della Ricerca Università Iulm, in occasione della V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, organizzato a Roma, dal titolo ‘Il valore della certezza semplificazioni, competenze e riforme per trasformare il patrimonio costruito in fattore di crescita, sostenibilità e sviluppo’.

Al centro dell’incontro il dibattito sul patrimonio immobiliare italiano e la necessità di preservarlo, riqualificarlo e renderlo più efficiente. “Da lì, infatti, dipende la valorizzazione della casa, sia dal punto di vista sociale che sul mercato – si sofferma il professore – immaginiamoci anche su un mercato internazionale: se non hai delle case attrezzate in termini di innovazione ecologica, ambientale e quant’altro, la casa non la usi”.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026