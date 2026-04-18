Prof taglia ciocche di capelli a 2 alunne, choc a Venezia: genitori in rivolta

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Chiede chiarimenti sui compiti e la docente le taglia una ciocca di capelli davanti alla classe. È quanto sarebbe accaduto in una terza media di Mestre, in provincia di Venezia. L'episodio – nella scuola Bellini, sezione staccata dalla statale Lazzaro Spallanzani – ha suscitato la preoccupazione dei genitori che, come riporta il gazzettino, hanno protestato. Secondo quanto ricostruito, la supplente di italiano avrebbe assegnato agli alunni un riassunto da fare per casa. E alla domanda su quanto dovesse lungo, la professoressa avrebbe estratto un paio di forbici per tagliare, all'interpellante e un'altra compagna di classe, una ciocca di capelli lunga dieci centimetri. L'episodio ha lasciato sotto choc, oltre le due bambine, anche l'intera classe della scuola, che hanno poi raccontato quanto accaduto ai genitori. La stessa insegnante avrebbe confermato alla preside della scuola l’episodio, ammettendo da un lato di "aver esagerato", ma aggiungendo di aver agito in questo modo "per mettersi al livello dei ragazzi e per farsi comprendere meglio". I genitori stanno protestando e la docente rischia di perdere l'incarico e di ricevere sanzioni disciplinari.

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Pubblicato il 18 Aprile 2026