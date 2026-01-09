Proclamati i 50 consiglieri della Regione risultati eletti

Sono stati proclamati dall’Ufficio regionale centrale della Corte di Appello di Bari, dopo la redazione dei verbali, i 50 consiglieri della Regione risultati eletti. I nomi, da quanto si apprende, corrispondono a quelli indicati dal sito Eligendo del Ministero dell’Interno subito dopo la chiusura degli scrutini delle consultazioni del 23 e 24 novembre scorsi. L’Ufficio invierà le notifiche agli eletti. Non ci saranno cerimonie. Le osservazioni fatte giungere nei giorni scorsi alla Commissione dell’ufficio elettorale centrale da consiglieri non eletti e liste escluse non sono bastate a modificare il quadro. Ventinove consiglieri appartengono alla maggioranza (17 del Pd, 7 di Decaro Presidente, 4 ciascuno di Movimento 5 Stelle e di Per la PUGLIA), gli altri 20 per il centrodestra (11 di Fratelli d’Italia, 5 di Forza Italia e 4 di Lega, più il candidato presidente sconfitto Luigi Lobuono). Quest’ultimo dovrebbe essere iscritto al gruppo di Forza Italia e come consigliere anziano presiederà la prima seduta dell’assemblea. Non sono esclusi ricorsi al Tar da parte delle liste escluse dall’assegnazione dei seggi (in particolare potrebbero farlo Avanti Popolari e Avs, liste della maggioranza di centrosinistra che pure hanno superato il quorum del 4% ma che in base alla legge elettorale non hanno ottenuto rappresentanti in Consiglio) e da parte dei consiglieri primi dei non eletti che hanno presentato le osservazioni. L’altro ieri c’è stata la proclamazione del nuovo presidente della Regione PUGLIA Antonio Decaro. Ora quindi (entro 10 giorni) si potrà passare alla definizione della giunta che, secondo lo Statuto, potrà comprendere al massimo due assessori esterni al Consiglio mentre gli altri otto dovranno essere componenti del Consiglio.



