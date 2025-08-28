Processo “Mare e Monti”: Monte Sant’Angelo e Mattinata si costituiscono parte civile

I comuni di Monte Sant’Angelo e Mattinata annunciano congiuntamente la costituzione di parte civile nel procedimento penale denominato Mare e Monti (operazione portata a termine nell’ottobre del 2024) che vede coinvolti 54 imputati dei clan dei montanari Li Bergolis-Miucci, accusati, a vario titolo, di gravi reati di stampo mafioso nei territori di Manfredonia, Mattinata, Vieste e Monte Sant’Angelo. L’udienza preliminare è stata fissata per il 9 settembre prossimo. La decisione delle due Amministrazioni comunali nasce dalla ferma volontà di difendere la comunità, la sua immagine e i valori di legalità e giustizia, costituendosi in giudizio a tutela della collettività e per ottenere il giusto ristoro dei danni subiti.

“Abbiamo il dovere di difendere i nostri cittadini e la nostra comunità da ogni forma di condizionamento mafioso. La costituzione di parte civile rappresenta un atto concreto e simbolico al tempo stesso: vogliamo dire con forza che Monte Sant’Angelo è una città che ripudia ogni forma di violenza e sopraffazione, che crede nella legalità e che non si piega davanti a chi vuole imporre il proprio potere criminale sul nostro territorio. Saremo sempre al fianco della magistratura e delle forze dell’ordine in questa battaglia di civiltà” – il commento di Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo e Coordinatore regionale di Avviso Pubblico.

Per Michele Bisceglia, Sindaco di Mattinata e Coordinatore provinciale di Avviso Pubblico – “La nostra comunità ha pagato un prezzo altissimo che ha condizionato la vita sociale ed economica del territorio. Costituirci parte civile significa dare voce ai cittadini onesti di Mattinata, dire a gran voce che il nostro paese è dalla parte giusta, quella parte che non ha paura e che ha saputo emanciparsi dal giogo mafioso. È un gesto doveroso e coraggioso, che intende restituire dignità, fiducia e speranza ai nostri concittadini. Solo unendo le forze possiamo affermare un futuro libero dalle mafie”.

Le due Amministrazioni comunali sottolineano come questa scelta rappresenti non solo una tutela legale, ma soprattutto un impegno politico e morale a favore della legalità, della trasparenza e del riscatto del territorio.



