Processo Juve, Cassazione deciderà sede: Torino, Milano o Roma

(Adnkronos) – Sarà la Cassazione a decidere la competenza territoriale del processo sui conti della Juventus. Lo ha deciso il gup del tribunale di Torino che ha rinviato alla suprema corte la decisione su dove dovrà essere celebrato il procedimento contro i 12 indagati, tra gli ex vertici del club bianconero, e la stessa società. A chiedere che fosse investita la Cassazione sono stati oggi anche gli avvocati di parte civile. Per l’accusa il procedimento deve svolgersi nel capoluogo piemontese. Secondo le difese, invece, competente per territorio sono Milano o, in subordine, Roma. La prossima udienza è stata fissata per il 26 ottobre. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2023