Problemi per X, oggi down per il social di Elon Musk

(Adnkronos) – Problemi per X, alle prese con un down oggi 28 marzo 2025. Il social network di Elon Musk nella serata italiana è andato in tilt, con disservizi per gli utenti che non riescono a visualizzare post e hanno difficoltà con aggiornamenti del feed. Il boom di segnalazioni è stato registrato da Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Le segnalazioni non riguardano solo l'Italia, il down di X è esteso a tutti i paesi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Marzo 2025