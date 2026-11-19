(Adnkronos) – “La terapia TtFields (Tumor Treating Fields) per il trattamento del glioma di grado 4 di nuova diagnosi ha vinto il Prix Galien Italia 2026 nella categoria Digital Health, Medical Devices e Innovation”. Lo annuncia oggi con una nota Novocure, evidenziando che l’edizione 2026 ha introdotto “una novità significativa: l’istituzione di una categoria dedicata ai dispositivi medici e alla sanità digitale”, con una commissione di valutazione dedicata coordinata da Fabrizio Gervasoni, caporedattore di ‘Gihtad’, Giornale italiano di Health Technology Assessment Delivery, e coordinatore della Commissione Hta/Innovazione dell’Omceo – Ordine dei medici di Milano, con il contributo scientifico di Roberto Carlo Rossi, co-caporedattore di Gihtad e presidente dell’Omceo di Milano. “Il Prix Galien Italia ha sempre riconosciuto l’eccellenza nella ricerca farmacologica e la sua capacità di trasformare il progresso scientifico in opportunità concrete per i pazienti – afferma Pier Luigi Canonico, presidente della giuria – Perché la vera innovazione è quella che cambia tangibilmente il modo in cui trattiamo i pazienti. Con la nuova categoria dedicata ai dispositivi medici, il Prix Galien Italia pone l’accento sul valore generato durante l’intero percorso terapeutico, anche attraverso la tecnologia”.

“Siamo onorati e orgogliosi di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento: una pietra miliare significativa”, commenta Patrizia Pisarra, Country Manager e rappresentante legale di Novocure Italia. La terapia Tumor Treating Fields – spiega l’azienda – è realizzata grazie a un dispositivo medico di classe IIb con marchio Ce (Ce-0197), indicato per il trattamento di gliomi di grado 4 (secondo la classificazione dell’Oms, Organizzazione mondiale della sanità), in pazienti adulti di nuova diagnosi. Si tratta di una terapia fisica non invasiva basata sui Tumor Treating Fields, campi elettrici alternati a bassa intensità e frequenza intermedia, che interferiscono con la divisione delle cellule tumorali sfruttandone le specifiche proprietà elettriche e geometrico-spaziali, agendo in modo selettivo sulle cellule tumorali e risparmiando quelle sane. È il primo trattamento dal 2005 ad aver dimostrato un aumento della sopravvivenza globale in questi pazienti, senza effetti collaterali sistemici.

Il dispositivo, portatile e non invasivo – descrive Novocure – consente al paziente di proseguire con le normali attività quotidiane. Il trattamento, somministrato a domicilio in modo continuativo (≥18 ore/giorno), prevede l’applicazione di cerotti contenenti elettrodi (gli array) sulla testa rasata del paziente; questi vengono poi collegati tramite un cavo a un piccolo generatore alimentato a batteria, che viene trasportato in una borsa o in uno zaino. I nuovi array trasduttori – leggeri, sottili e flessibili – incorporano sensori di sicurezza termica e registrano automaticamente i dati relativi all’aderenza al trattamento, che vengono trasmessi mensilmente allo specialista che ha prescritto la terapia.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026