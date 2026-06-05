Private AI: l’intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale

(Adnkronos) – Il futuro dell'innovazione d'impresa passa per l'integrazione di soluzioni capaci di elaborare dati complessi in totale sicurezza, proteggendo il patrimonio informativo e ottimizzando i flussi di lavoro quotidiani. In questa intervista, Marco Astori, Country Manager di Asus Italy, ci guida alla scoperta della Private AI e delle nuove frontiere tecnologiche che consentono alle aziende di implementare modelli di linguaggio avanzati direttamente sui propri PC, coniugando efficienza operativa e sovranità digitale.

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Pubblicato il 5 Giugno 2026