Sostenibilità

Private AI: l’intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale

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(Adnkronos) – Il futuro dell'innovazione d'impresa passa per l'integrazione di soluzioni capaci di elaborare dati complessi in totale sicurezza, proteggendo il patrimonio informativo e ottimizzando i flussi di lavoro quotidiani. In questa intervista, Marco Astori, Country Manager di Asus Italy, ci guida alla scoperta della Private AI e delle nuove frontiere tecnologiche che consentono alle aziende di implementare modelli di linguaggio avanzati direttamente sui propri PC, coniugando efficienza operativa e sovranità digitale. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Giugno 2026

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