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Principio d’incendio su volo Easyjet a Malpensa, passeggeri evacuati e scalo chiuso per un’ora

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(Adnkronos) –
L'aeroporto di Milano Malpensa è stato chiuso dalle 17.30 alle 18.30 circa dopo che un aereo della compagnia Easyjet in partenza per Praga, con a bordo 146 passeggeri, ha dichiarato un'emergenza per un principio di incendio mentre si trovava in fase di rullaggio su un raccordo dell’aeroporto. Immediata l'attivazione delle procedure di emergenza previste. I passeggeri sono stati evacuati dal velivolo tramite gli scivoli e risultano tutti illesi, fatta eccezione per due passeggeri lievemente contusi a seguito della discesa.
 Resta momentaneamente chiusa la pista 35R per consentire lo svolgimento delle attività di spostamento dell’aeromobile e delle verifiche di sicurezza.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Settembre 2026

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