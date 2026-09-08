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Principe George, primo giorno di college a Eton: accompagnato da mamma Kate e papà William

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Si apre un nuovo capitolo di vita per il principe George che oggi ha iniziato il suo percorso all'Eton College, la scuola superiore privata situata nel Berkshire. La struttura si trova vicino alla residenza dei principi di Galles a Windsor, ed è considerata la più famosa e prestigiosa del Regno Unito, frequentata da generazioni di reali.  L'ingresso ufficiale del principe, che segue le orme del padre William e dello zio, il Duca di Sussex, entrambi ex allievi dell'istituto, segna così un traguardo importante. E in quanto tale, il principe George, che lo scorso 22 luglio ha compiuto 13 anni, è stato accompagnato dai suoi genitori: mamma Kate Middleton e papà William.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2026

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