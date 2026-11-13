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Princi (FI), “Occorre fare rumore come la Fondazione Cecchettin per dire no alla violenza di genere”

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“Il più potente strumento di prevenzione sia l’educazione. Ed è la prevenzione che sta adottando quotidianamente la fondazione di Gino Cecchettin”.

Lo dichiara l’eurodeputata Giusi Princi, a margine dell’evento al Parlamento europeo. Princi sottolinea la necessità di intervenire sin dalla scuola dell’infanzia “perché non possiamo permettere che il possesso venga inteso quasi come una forma di amore, oppure che il controllo venga interpretato come una forma di protezione”. Un impegno trasversale, rimarca, perché “la libertà è un valore universale e non ha un colore politico”.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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