Primo cuore artificiale impiantato al Policlinico di Foggia

Un risultato che segna una svolta per la sanità foggiana e per tutta la rete cardiochirurgica pugliese: al Policlinico “Riuniti” di Foggia è stato impiantato il primo cuore artificiale della storia ospedaliera cittadina. A beneficiarne è un paziente foggiano di 68 anni, che da qualche giorno vive grazie ai battiti del dispositivo meccanico: l’intervento, eseguito nella struttura complessa di Cardiochirurgia, è perfettamente riuscito e il decorso post-operatorio procede senza complicazioni.

A guidare l’équipe è stato il professor Domenico Paparella, direttore della Cardiochirurgia foggiana.

«Il paziente che abbiamo operato aveva trascorso diverso tempo in ospedale, era per questo motivatissimo a fare l’impianto dell’assistenza meccanica cardiaca», spiega Paparella. «Era stato valutato nel centro di cardiologia dello scompenso cardiaco: il professor Iacoviello e il dottor Correale per primi hanno pensato alla possibilità di questo trattamento. Benché ospedalizzato, il paziente era andato in edema polmonare e si era quindi reso necessario il ricovero in Utic presso l’unità di terapia intensiva cardiologica diretta dal dottor Riccardo Ieva. Abbiamo atteso che riprendesse le sue funzioni e, una volta valutata l’idoneità e ottenuto il consenso, ci siamo adoperati per l’intervento con il cardioanestesista dottor Paolo Vetuschi».

Il paziente resta sotto monitoraggio continuo, ma le prospettive sono incoraggianti:

«In questo genere di interventi la tempistica è fondamentale. È il primo impianto di cuore artificiale a Foggia, altri ne seguiranno. Le sue condizioni lasciavano prevedere un fine vita a breve, mentre l’impianto dell’assistenza meccanica prolungherà la vita e ne migliorerà la qualità», sottolinea Paparella.

Soddisfazione anche dalla Regione Puglia.

«Un anno fa – ricorda il vicepresidente Raffaele Piemontese, assessore alla Sanità – proprio qui al Policlinico ‘Riuniti’ abbiamo inaugurato il reparto di Cardiochirurgia come simbolo di un nuovo corso per la sanità del Nord della Puglia. Oggi, con il primo impianto di cuore artificiale, quel progetto dimostra tutta la sua forza: una struttura e un’équipe che non solo funzionano, ma fanno scuola. Questo risultato parla di ricerca, competenza e umanità, e ci rende orgogliosi del lavoro fatto insieme all’Università di Foggia e alla direzione del Policlinico. La sanità pugliese cresce quando un investimento diventa vita salvata».

Numeri importanti anche per l’attività corrente del reparto:

«Registriamo in media circa 12 interventi chirurgici a settimana – rileva Giuseppe Pasqualone, commissario straordinario del Policlinico – e la proiezione per il 2026 supera i cinquecento interventi di cardiochirurgia. Con l’impianto del cuore artificiale questo polo ospedaliero alza ulteriormente l’asticella, preparandosi ad affrontare nuove sfide sempre nell’ottica del miglioramento della qualità dell’assistenza».

Nel suo primo anno di attività, la Cardiochirurgia foggiana ha già superato quota 250 interventi, con un trend in costante crescita. L’impianto del primo cuore artificiale consolida così il ruolo del Policlinico di Foggia come punto di riferimento per la cardiochirurgia avanzata, capace di offrire ai cittadini del territorio cure d’eccellenza senza lasciare la propria terra.



Pubblicato il 14 Novembre 2025