Primo caso accertato di variante brasiliana in provincia di Foggia

E’ stata isolata, in una paziente foggiana, per la prima volta in Puglia la variante brasiliana del Covid, lo conferma la professore di Igiene, Maria Chironna, responsabile del Laboratorio Covid del Policlinico di Bari e coordinatrice della rete dei laboratori Sars-Cov2. A isolare la variante sono stati l’Istituto Zooprofilattico di

Puglia e Basilicata e il laboratorio barese, i due centri di riferimento regionale. “Prima o poi sapevamo che sarebbero arrivate altre varianti nella nostra regione – spiega Chironna – vuol dire che la sorveglianza epidemiologico-molecolare funziona

e che con la riapertura e’ necessario mantenere alta la guardia. Si tratta di varianti non solo molto contagiose ma anche in grado di sfuggire parzialmente alla neutralizzazione degli anticorpi”. La Puglia e’ seconda in Italia per dosi di vaccino anti Covid somministrate rispetto a quelle a disposizione, ma le fiale scarseggiano e diversi hub comunali sono costretti a restare chiusi per via dello slittamento delle

inoculazioni agli over 60. “Abbiamo pochissime dosi, se avessimo le dosi avremmo gia’ finito di vaccinare tutti i pugliesi. Il governo e l’Unione europea non sono in grado di fornirci le dosi necessarie, potremmo vaccinare tutti ma non ce la facciamo

perche’ non abbiamo dosi a sufficienza”, ha ammesso il governatore pugliese, Michele Emiliano. La prossima consegna e’ prevista solo per mercoledi’, quando dovrebbero arrivare circa 100mila dosi Pfizer, ma ci sono ritardi per quanto riguarda Astrazeneca. Le scorte di vaccini sono quasi terminate, tanto

che l’Asl di Brindisi, per evitare ulteriori disagi agli utenti, ha sospeso le nuove somministrazioni di AstraZeneca. Le vaccinazioni con Pfizer saranno sospese, invece, oggi e domani, in attesa dell’arrivo di

nuove dosi. Proseguono, invece, le vaccinazioni per soggetti fragili a cura dei medici di famiglia e i richiami. Si conferma, intanto, il calo dei contagi Covid: sono 477 i

nuovi casi registrati su un totale di 5.792 test. Dei nuovi contagi, 100 sono stati rilevati in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia Barletta Andria Trani, 208 in quella di Foggia, 83 in quella di Lecce, 8 in quella di

Taranto oltre a un residente fuori regione ed a 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 3 BAT, 12 Foggia, 3 Lecce, 7 Taranto. I ricoverati stanno lentamente calando: sono 1.955, -18

rispetto all’altro ieri. Sono 48.728 i casi attualmente positivi e di questi 46.773 sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.171.461 test e sono stati registrati 229.658 casi. In tutto sono 175.209 i pazienti

guariti e 5.721 i deceduti.

In Puglia oltre 2mila volontari per la campagna vaccinale

Sono oltre duemila le adesioni inviate alla Protezione civile pugliese per contribuire da volontari alla campagna vaccinale anti Covid. Tra queste ci sono

anche 63 medici, 60 infermieri, 19 assistenti sanitari, 117 Oss e 674 personale vario che ha deciso di dare il proprio contributo e accogliendo l’appello della Protezione civile. Tutti saranno ricontattati dalla Sala operativa per le successive pratiche. I volontari presteranno servizio su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di ampliare la platea di vaccinatori e aumentare le capacita’ di somministrazione di

vaccini. Ai nuovi volontari sara’ garantita la copertura assicurativa. “Si tratta – spiega il dirigente Mario Lerario – di un risultato ottimo, che conferma come il volontariato anche per la specifica campagna Covid sia una delle spine dorsali del

sistema di Protezione civile, che continua ad essere impegnata in tutte le sue articolazioni e associazioni senza interruzione nella campagna vaccinale, al fianco dei sindaci pugliesi, di tutte le istituzioni e del personale medico-sanitario”.

