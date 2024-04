“PrimaVera – Foggia sportiva”: presentato il cartellone degli eventi

Un cartellone articolato e variegato che mette insieme gioco, sport e manifestazioni di rilevanza nazionale di discipline sportive molto praticate, ma non sempre adeguatamente promosse. Attività che coinvolgeranno tutta la città, avendo come protagonisti sia atleti agonisti che appassionati di ogni età oltre ai ragazzi delle scuole.

Questo è l’obiettivo del programma di PrimaVera – Foggia sportiva presentato ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo di Città dall’Assessore allo sport Domenico Di Molfetta, insieme con i rappresentanti dei soggetti promotori dei diversi eventi.

Dalla scherma al ciclismo, dall’atletica al calcio giovanile fino al running o all’handbike, sono una ventina gli appuntamenti calendarizzati in questo cartellone e che si affiancano alla normale programmazione di eventi dei vari campionati in corso. Un programma fortemente voluto dall’assessorato allo sport del Comune che ha riunito le diverse associazioni del territorio e le federazioni sportive promotrici dei singoli appuntamenti per offrire alla città un programma organico che si snoda dal prossimo weekend fino alla prima settimana di giugno.

Saranno almeno seimila le persone complessivamente coinvolte in queste attività sportive che tra l’altro convoglieranno a Foggia un gran numero di presenze anche da territori limitrofi, con una ricaduta significativa in termini d’immagine, oltre che economica.

Per l’assessore Domenico Di Molfetta: “si tratta della prima vera programmazione organica di eventi sportivi che mette insieme le esigenze degli organizzatori in termini di logistica e di promozione, con la volontà dell’Amministrazione di promuovere tutte le realtà presenti sul territorio e i valori dello sport. La pratica e la cultura sportiva, infatti, rappresentano uno snodo centrale nella crescita socio-economica della città. PrimaVera – Foggia sportiva rappresenta un primo esperimento per fare di Foggia una vera città dello sport”.

La presentazione è stata introdotta dalla Sindaca, Maria Aida Episcopo che ha evidenziato come: “lo sport è cultura, ed è per noi importante offrire tante occasioni per una città in movimento, quello del corpo umano ma anche metafora sportiva, sociale, politica, artistica, creativa. E parallelamente accarezziamo il sogno di strutture sportive, ferme agli anni 80, che possano finalmente rifiorire e ritrovare la loro centralità nella nostra comunità”.

Presente a Palazzo di Città anche la prossima olimpionica, Martina Criscio testimonial dell’evento.



Pubblicato il 6 Aprile 2024