Primarie Pd, risultato pugliese in controtendenza

In Puglia il risultato delle Primarie del Pd per l’elezione del segretario nazionale, ma soprattutto a Bari, è stato in netta controtendenza rispetto a quello che poi è stato l’esito complessivo nazionale, che ha visto Elly Schlein prevalere sull’antagonista Stefano Bonaccini, dato per favorito – come è noto – anche a seguito del vantaggio registrato 15 giorni prima con il voto dei tesserati. Nella nostra regione sono state 82.283 le persone che, tra iscritti e simpatizzanti o semplici elettori dem, domenica scorsa tra le ore 8 e le 20 si sono recate a votare in uno dei 365 seggi allestiti in tutti i Comuni della nostra regione, per scegliere il nome del nuovo vertice che guiderà i Dem nei prossimi anni. Quindi, nella regione del governatore Michele Emiliano e nella terra del sindaco e presidente Anci, Antonio Decaro, Bonaccini ha raccolto oltre il 61% delle preferenze, il 61,15% per la precisione, risultato simile ottenuto anche nel resto della provincia di Bari con il 61,29%. Entrambi, infatti, erano schierati a sostegno di Bonaccini a segretario del Pd. Anche nel resto della Puglia, tranne che in provincia di Brindisi e Taranto, dove ha vinto Schlein, le Primarie del Pd sono state vinte dal governatore dell’Emilia-Romagna, ma con percentuali più contenute rispetto a quelle riportate nel Capoluogo pugliese. Nella provincia di Lecce, invece, la vittoria di Bonaccini è stata di appena 200 voti in più rispetto a quelli conseguiti da Schlein. Pertanto, salvo stravolgimenti (i dati non sono ancora ufficiali), Bonaccini in Puglia dovrebbe superare la neo-segretaria Schlein con 3-4 punti di vantaggio sopra il 50%. Analizzando nei dettagli i dati di Bari città, emerge anche che dei 9 seggi presenti, in sei ha vinto Bonaccini, ossia nel seggio Bari 1, quello del rione San Paolo, il governatore dell’Emilia-Romagna arriva all’86% di preferenze; nel seggio Bari 3, Palese, va oltre l’81%; a Bari 7, nel rione Torre a Mare, dove il sindaco Decaro risiede, Bonaccini vince con l’81%. Schlein si impone invece in tre seggi: a Madonnella con quasi il 53%, Bari 8 (San Pasquale) con quasi il 55% e nel seggio Bari 9 (Poggiofranco) con il 56% circa. Mentre nei restanti 40 Comuni del barese, in 29 ha vinto Bonaccini ed in 11 (Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Bitetto, Casamassima, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a mare, Ruvo di Puglia, Toritto e Turi) ha vinto Schlein. In altri termini, il risultato barese delle Primarie dem di domenica scorsa può riassumersi con un rapporto di 2/3 dei seggi, ossia 6 su 9, in cui ha vinto Bonaccini e 3 su 9 in cui ha vinto Schlein. Un rapporto quasi analogo per il voto nei 41 Comuni di Terra di Bari, che – come innanzi riferito – ha confermato 2/3 di questi per Bonaccini ed 1/3 per Schlein. In termini assoluti i voti di Bari a Bonaccini sono stati 4477 e 2844 per Schlein. Mentre i dati complessivi di Bari e provincia sono di 14.480 per il governatore emiliano-romagnolo e 9400 per la neo-segretaria. Da rilevare che delle dieci grandi città italiane, tra le quali figura anche Bari, solo il Capoluogo pugliese ha visto Bonaccini prevalere su Schlein, mentre in tutte le altre, compreso il Capoluogo dell’Emilia-Romagna (Bologna) nonché “patria” politica dello stesso Bonaccini, sono state conquistate dalla neo eletta segretaria. Commentando la vittoria di Schlein alle primarie, il sindaco di Bari ha tra l’altro dichiarato: “Buon lavoro al nuovo Partito democratico guidato da Elly Schlein. A lei – ha aggiunto Decaro – il testimone di una grande comunità progressista e riformista che deve avere la forza di tornare ad essere il primo partito di opposizione al Governo Meloni”. “L’obiettivo comune, da oggi – ha detto ancora il Primo cittadino barese e Presidente dell’Anci – deve essere quello di lavorare per ricostruire il campo largo del centro sinistra capace di battere le destre in tutte le competizioni elettorali, dalle amministrative alle politiche, per costruire il Paese unito e giusto che abbiamo sempre sognato e che governando possiamo realizzare”.Mentre, per il governatore pugliese, Emiliano, “Elly Schlein ha vinto delle straordinarie primarie che ricostruiscono e rilanciano il Partito democratico come forza guida dell’Italia”. Ed ancora per Emiliano: “Elly e Stefano hanno condotto una campagna congressuale costruttiva, leale, individuando tanti temi che ci uniscono: emergenza climatica, politiche sociali, accoglienza, limite alla precarietà”. Perciò, ha affermato inoltre il presidente della Regione Puglia: “Il Pd è unito e felice di essere in campo con Elly Schlein alla sua guida”. E, quindi, “Da mo’ vale”. Ma a cantare effettivamente vittoria in Puglia per l’elezione di Schlein alla guida nazionale del Pd è sicuramente il senatore pugliese Francesco Boccia, che – come è noto – è stato il coordinatore nazionale della “mozione Schlein” e che qualche mese fa aveva invitato il governatore Emiliano a schierarsi a favore di quest’ultima, anziché per quella di Bonaccini, a favore della quale – secondo indiscrezioni – lo avrebbe trascinato il sindaco Decaro. In Puglia, a festeggiare insieme a Boccia la vittoria nazionale di Schlein, tra i principali esponenti locali ci sono anche la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, e le colleghe di Gruppo Lucia Parchitelli e Debora Ciliento, con tutti le rispettive truppe al seguito. Non può tuttavia passare inosservato, agli occhi degli addetti ai lavori della politica pugliese, che Capone, Parchitelli e Ciliento, come pure l’assessora barese Paola Romano e la responsabile regionale all’attuazione del Programma regionale, Titti De Simone, anche queste ultime schierate a favore di Schlein, sono esponenti dem assi vicine ad Emiliano che però non si sono allineate al governatore nel congresso dem appena concluso. Che cosa potrebbe significare ciò? Verosimilmente che Emiliano in Puglia è stato per 2/3 a favore di Bonaccini e per 1/3 di Schlein. E, quindi, che il “vero” perdente in questa partita congressuale del Pd nella nostra regione è il sindaco Decaro più che il governatore Emiliano, posizionatosi su Bonaccini forse più per ragioni di solidarietà e non conflittualità con Decaro che per una convita linea politica in sintonia piena con lo sconfitto Bonaccini. E questa è la prima volta per Emiliano, ma anche per Decaro, che in un congresso del Pd si soso trova a sostenere un candidato segretario dato per favorito alla vigilia, ma poi risultato sconfitto alle Primarie. Ma questo, però, è tutto un altro discorso.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!