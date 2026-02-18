Prima sbaglia, poi si colpisce la testa: Sinner ‘stizzito’ a Doha

(Adnkronos) –

Gesto di stizza di Jannik Sinner, più o meno. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin negli ottavi dell'Atp 500 di Doha, in una partita più equilibrata del previsto. Dopo un primo set in controllo, con Sinner che ha realizzato l'unica palla break a disposizione portando a casa il parziale 6-3, l'azzurro ha trovato qualche difficoltà in più all'inizio del secondo. L'intensità della prima è calata, Popyrin si è fatto più aggressivo e Sinner si è lasciato andare a qualche errore di troppo. Dopo aver sbagliato un colpo non da lui, il numero due del mondo si è lasciato andare a una smorfia piuttosto eloquente seguita da qualche 'buffetto' sulla testa. Un modo per svegliarsi, ma una reazione che non siamo di certo abituati a vedere, almeno quando in campo c'è Jannik.

Pubblicato il 18 Febbraio 2026