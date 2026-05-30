Prima Pramac Yamaha MotoGP svela al Mugello la speciale livrea Pininfarina

(Adnkronos) – Prima Assicurazioni e Prima Pramac Yamaha MotoGP presentano, in occasione del Gran Premio d’Italia al Mugello, una speciale livrea celebrativa firmata Pininfarina, destinata a correre sul circuito simbolo del motociclismo italiano. Il progetto – si spiega in una nota – nasce dall’idea di Prima Assicurazioni di portare in pista l’orgoglio italiano nel tempio della MotoGP in Italia, l’autodromo del Mugello. Questo ha dato vita alla livrea disegnata da Pininfarina appositamente per il team Prima Pramac Yamaha MotoGP segnando così un debutto storico: per la prima volta, l’iconica casa di design italiana ha realizzato un progetto dedicato alla MotoGP. Le tre anime del progetto sono espressione del “saper fare” italiano, a iniziare da Prima Assicurazioni che in poco più di dieci anni si è affermata come uno dei principali player assicurativi nel panorama motor italiano, superando i 5 milioni di clienti attivi grazie a un modello tecnologico innovativo e a una forte capacità di trasformare il settore assicurativo. Quanto a Pininfarina, icona mondiale del design italiano dal 1930, è perfino superfluo ricordare come abbia firmato alcune delle automobili più leggendarie della storia e sia simbolo riconosciuto a livello internazionale di eleganza, innovazione e ricerca estetica. Pramac Racing/Prima Pramac Yamaha MotoGP, tra le realtà più competitive e innovative della MotoGP contemporanea, ha vinto più volte il titolo di Best Independent Team in anni recenti, il titolo Team nel 2023 (primo Independent Team a vincere davanti ai Team ufficiali) e il campionato mondiale piloti nel 2024, prima squadra indipendente a farcela nell’era della MotoGP, grazie a una combinazione unica di talento, tecnologia e spirito imprenditoriale italiano. “Per Prima la tappa del Mugello è un appuntamento speciale. Lo scorso anno insieme a Pramac Yamaha abbiamo realizzato una livrea dedicata ai 10 anni di Prima Assicurazioni e per il 2026 portiamo avanti questa tradizione con la voglia di rendere ancora più memorabile uno degli appuntamenti più amati della MotoGP. Dare vita a una livrea speciale firmata da un’icona del design come Pininfarina e vederla correre in pista nel weekend è per noi una grande emozione e una perfetta sintesi delle eccellenze italiane” commenta il CEO di Prima Assicurazioni, George Ottathycal. “Portare al Mugello una livrea firmata Pininfarina insieme a Prima è qualcosa di speciale non solo per il nostro team, ma per tutto il motorsport. Vedere correre nella fantastica cornice del Mugello le nostre moto con una livrea che mostra tutta la classe e l’eleganza del design Pininfarina ci rende orgogliosi e conferma l’incredibile valore che Prima Assicurazioni porta alla nostra squadra” dichiara Paolo Campinoti, Team Principal Pramac Racing. “Siamo orgogliosi di questo incontro tra brand, design e velocità. La livrea nasce dall’unione di realtà diverse, accomunate dalla stessa idea di eccellenza: trasformare un segno distintivo in identità. In questo progetto, Pininfarina interpreta un patrimonio visivo consolidato attraverso un linguaggio essenziale, elegante e immediatamente iconico, pensato per valorizzare la dinamicità di una MotoGP. Il risultato è una livrea capace di coniugare prestigio e tensione dinamica. Presentarla al Mugello significa inserirla nel contesto ideale, dove velocità, passione e identità italiana si fondono naturalmente: qui il design non si limita a essere osservato, ma si vive” aggiunge Paolo Dellachà, CEO di Pininfarina. La special livery dalle linee essenziali e dinamiche, che riporta la firma “Design by Pininfarina”, valorizza la silhouette delle Yamaha che corrono nel Campionato Mondiale MotoGP e Moto2. Elemento centrale del design è la linea rossa diagonale – completata da due sottili linee viola che richiamano l’identità visiva di Prima – reinterpretazione contemporanea del celebre tratto grafico della Modulo, iconica concept car firmata Pininfarina nel 1970 e diventata uno dei simboli assoluti del design automobilistico italiano. L’omaggio all’eccellenza italiana coinvolgerà l’intero universo di Pramac Racing per la gara di domenica del Gran Premio d’Italia MotoGP 2026 al Mugello, uno degli appuntamenti più iconici e sentiti dell’intero calendario mondiale. Oltre alla speciale livrea MotoGP firmata Pininfarina, anche i piloti del team scenderanno in pista con tute celebrative dedicate e con una capsule sviluppata insieme a Kappa, storico marchio italiano dello sportswear, che ha reinterpretato i codici stilistici del progetto attraverso una collezione esclusiva per il Gran Premio d’Italia. Tanti i contenuti speciali che verranno realizzati nel corso del weekend e condivisi sui canali ufficiali Prima, Prima Pramac Yamaha e Pininfarina per rivelare il progetto.

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Pubblicato il 30 Maggio 2026