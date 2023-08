Prigozhin potrebbe essere sepolto oggi a San Pietroburgo, Putin non sarà ai funerali

(Adnkronos) – Il leader e fondatore del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin potrebbe essere sepolto oggi a San Pietroburgo, nel cimitero di Serafimovsky. Lo riferiscono i media locali che parlano di un notevole dispiegamento di forze dell'ordine davanti al cimitero e dell'installazione di metal detector. Nel cimitero di Serafimovsky sono sepolti anche i genitori del presidente russo Vladimir Putin, oltre a molti soldati e funzionari del ministero della Difesa.

Putin, ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non parteciperà ai funerali del leader e fondatore della Wagner. La cerimonia funebre è ''una questione che riguarda la famiglia'' di Prigozhin e il Cremlino ''non è a conoscenza dell'organizzazione'', ha aggiunto Peskov. Una bomba nel condizionatore dell'aereo di Prigozhin è l'ipotesi prospettata dal quotidiano Moskovsky Komsomolets in relazione allo schianto dell'aereo del capo della Wagner, morto lo scorso 23 agosto con altre 9 persone. Il giornale propone informazioni diffuse anche su Telegram dal canale Telegram VChK-OGPU. L'Embraer di Prigozhin sarebbe stato sottoposto ad alcune riparazioni il 20 luglio per problemi al sistema di raffreddamento a bordo. La nuova unità da installare sarebbe stata consegnata dopo 30 giorni e non dopo i 10 previsti a causa dei ritardi legati alle sanzioni adottate contro la Russia. Per tutto il periodo dei lavori, costati circa 7 milioni di rubli, l'aereo sarebbe rimasto fermo nell'aeroporto di Sheremetyevo, a Mosca. Al velivolo avrebbero avuto accesso 2 ingegneri e un direttore tecnico. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Agosto 2023