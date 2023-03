Prezzi carburante, quanto costano oggi benzina e diesel

(Adnkronos) – Poco mossi questa mattina i prezzi dei carburanti alla pompa. Quotazione della benzina ancora in rialzo, invariata quella del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,855 euro/litro (invariato, compagnie 1,857, pompe bianche 1,851), diesel a 1,783 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,786, pompe bianche 1,776). Benzina servito a 1,993 euro/litro (+1, compagnie 2,034, pompe bianche 1,911), diesel a 1,923 euro/litro (-1, compagnie 1,966, pompe bianche 1,839). Gpl servito a 0,795 euro/litro (invariato, compagnie 0,801, pompe bianche 0,787), metano servito a 1,725 euro/kg (-1, compagnie 1,723, pompe bianche 1,727), Gnl 1,630 euro/kg (-1, compagnie 1,652 euro/kg, pompe bianche 1,613 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,927 euro/litro (servito 2,191), gasolio self service 1,867 euro/litro (servito 2,138), Gpl 0,890 euro/litro, metano 1,786 euro/kg, Gnl 1,587 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Marzo 2023