Prezzi carburante, quanto costano oggi benzina e diesel

(Adnkronos) – Scende la calma sui prezzi dei carburanti. Medie nazionali sostanzialmente stabili, nessun movimento da segnalare sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Quotazione del gasolio in calo, invariata quella della benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,883 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,885, pompe bianche 1,877), diesel a 1,772 euro/litro (invariato, compagnie 1,776, pompe bianche 1,760). Benzina servito a 2,018 euro/litro (+1, compagnie 2,059, pompe bianche 1,936), diesel a 1,912 euro/litro (invariato, compagnie 1,956, pompe bianche 1,822). Gpl servito a 0,783 euro/litro (-1, compagnie 0,792, pompe bianche 0,773), metano servito a 1,663 euro/kg (-2, compagnie 1,662, pompe bianche 1,665), Gnl 1,560 euro/kg (-4, compagnie 1,561 euro/kg, pompe bianche 1,560 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,947 euro/litro (servito 2,208), gasolio self service 1,854 euro/litro (servito 2,126), Gpl 0,885 euro/litro, metano 1,702 euro/kg, Gnl 1,561 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2023