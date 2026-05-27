Attualità

Previdenza, Oliveti (Adepp): “1,65 mln iscritti a casse, 130mila pensionati attivi”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Ammontano a 1,657 milioni gli iscritti alle Casse di previdenza dei quali circa 1,378 milioni sono liberi professionisti e 130.000 pensionati attivi". Così il presidente dell'Adepp, l'associazione degli Enti di previdenza privati, Alberto Oliveti dal palco degli Stati generali della previdenza dell'Adepp, in corso a Roma. Oliveti ha sottolineato le cifre sul "patrimonio delle Casse passato da poco a 125,2 miliardi. Contribuiamo con le tasse (2,65 miliardi nel 2023) al bilancio dello Stato", conclude.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Abodi: “Ripescaggio Italia ai Mondiali? Non credo sia possibile e opportuno”

25 minuti fa

Lady Diana e il cane ‘puzzolente’ di Re Carlo: il retroscena dopo 40 anni

31 minuti fa

Vacanze, per 6 italiani su 10 smartphone compromette relazioni, da Airbnb 1 settimana senza in masseria del Salento

48 minuti fa

Delmastro, Procura chiede autorizzazione alla Camera per acquisire chat con Caroccia

48 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio