Attualità

Prevenzione, presa in carico e innovazione: le sfide delle patologie respiratorie in Senato

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Le principali sfide legate alle patologie respiratorie croniche sono state al centro dell’incontro “Salute respiratoria in Italia e innovazione terapeutica. Verso una roadmap condivisa per asma grave, Bpco e poliposi nasale”, promosso da Formiche Healthcare Policy alla Biblioteca del Senato a Roma. Un’occasione di confronto tra istituzioni, società scientifiche, clinici e associazioni di pazienti su prevenzione, diagnosi precoce, appropriatezza della presa in carico e accesso all’innovazione.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Agricoltura, Scaglia (Agrofarma): “Innovazione disponibile, ma la burocrazia rallenta le autorizzazioni”

26 minuti fa

Screening neonatale esteso, Bellagambi (Eurordis e Uniamo): “”Priorità per bambini e Ssn””

26 minuti fa

Screening neonatale esteso, Piccioli (Iss): “”Momento per capire cosa resta da fare””

27 minuti fa

Agricoltura, Gentile (Areté): “Input in calo, ma servono macchine più efficienti per non penalizzare le rese”

29 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio