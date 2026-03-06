Prevenzione e diagnosi tumore seno, a Roma nuova Breast Unit

(Adnkronos) – Da domani sabato 7 marzo, vigilia della Giornata internazionale della donna, Roma potrà contare su una nuova Breast Unit. E' il progetto avviato dal Centro diagnostico Ostiense, con il supporto dell'ospedale San Giovanni Addolorata, con l'obiettivo di offrire alle donne un percorso dedicato, completo e altamente specialistico per la salute del seno. "Un percorso che – sottolineano dalla struttura poliambulatoriale capitolina – richiede non solo precisione clinica, ma una visione d'insieme che metta al centro la persona nella sua interezza". Nel 2025 in Italia si sono registrati 55.900 nuovi casi di tumore alla mammella (erano 53.600 nel 2024), il tumore più diffuso tra le donne (prima del polmone e del colon-retto). Con la prevenzione si aumentano le probabilità di remissione e si allungano i tempi di sopravvivenza (88% a 5 anni dalla diagnosi). La Breast Unit del Centro diagnostico Ostiense – spiega una nota – nasce per essere un punto di riferimento per le donne: un luogo dove tecnologia avanzata (che può contare su un sofisticato mammografo 3D con tomosintesi e guida stereotassica con modulo Affirm), competenza multidisciplinare e accoglienza si fondono in un servizio realmente dedicato, per assicurare la centralità della paziente. In caso di diagnosi di carcinoma la paziente può essere seguita direttamente presso la sala operatoria del Centro diagnostico Ostiense, dotata di attrezzature di ultima generazione e standard elevatissimi di comfort e sicurezza, oppure – qualora non potesse accedere ai servizi privati – può proseguire il percorso dedicato presso il San Giovanni Addolorata, garantendo continuità assistenziale. La Breast Unit sarà guidata da Lucio Fortunato, chirurgo senologo e oncologo, insieme ai chirurghi senologi Alessio Merendoni e Gianmarco Piccolino. L'équipe conta sui radiologi senologi del Centro diagnostico Ostiense Andrea Porfiri, Federica Cicciarelli, Chiara De Nardo, Giuliana Moffa, Francesca Laghi, Basilio Lippi. L'unità comprende il responsabile della Diagnostica per Immagini, Federico Maspes, e la genetista Juliette Farro, per una valutazione del rischio oncogenetico e un inquadramento personalizzato. Il Centro diagnostico Ostiense opera da 30 anni a Roma, con oltre 200 medici specialisti in 40 aree mediche e chirurgiche, in una sede con una superficie di 5.000 metri quadrati. Nel 2025 ha registrato oltre 10mila pazienti.

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Marzo 2026