Presto realtà la Biblioteca Comunale a San Domino. Mentre continua la consegna di materiale librario, si avvicina la data dell’inaugurazione del polo culturale ricavato nei locali che ospitavano la scuola comunale. Un work in progress senza soste per dotare la comunità di un centro culturale ma anche di una location per fare aggregazione e sistema. Insomma, una piccola ma importante cabina di regia per il Territorio e per i tremitesi e anche per i turisti, baby e non, che, ogni estate, trascorrono le vacanze sulle nostre Isole. “Continuiamo un progetto già avviato da tempo – commenta il sindaco facente funzioni Luciano Cafiero – e con l’impegno di tutta l’amministrazione comunale, ci stiamo adoperando per accelerare i tempi di consegna dei locali alla nostra gente. Sarà un altro passo avanti per il recupero di quella identità culturale andata smarrita. Una biblioteca è volano per fare cultura e sistema, sarà un incubatore di idee”.



Pubblicato il 23 Maggio 2023