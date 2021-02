Presto l’abbattimento dei costi delle rette dei servizi socio educativi per minori

Lunedì scorso, presso l’Ambito Sociale “Alto – Tavoliere”, si è tenuta una riunione in videoconferenza con le strutture socio-educative in merito al procedimento “voucher di conciliazione per minori – anno educativo 2020-2021”.La riunione è stata presieduta dal Presidente delegato del Coordinamento Istituzionale ed Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Severo, Simona Venditti, e dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torremaggiore, Lucia de Cesare.All’incontro hanno presenziato i rappresentanti delle seguenti strutture: Mary Poppins, Maria Santissima della Fontana e Giocolandia di Torremaggiore, nonché Arcobaleno’s School, Hakuna Matata ed European Campus di San Severo.“E’ stato un incontro importante – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore Venditti – che ha messo a confronto il nostro mondo istituzionale con quello delle strutture del privato sociale, che operano nei servizi educativi. Durante la video conferenza si è discusso del procedimento di accreditamento a catalogo, in quanto procedimento presupposto al riconoscimento dei vouchers di conciliazione per minori richiedenti il beneficio. Quest’ultima, importantissima poiché consente l’abbattimento dei costi delle rette dei servizi socio-educativi rendendo i servizi per minori maggiormente accessibili per le famiglie, era attesa da tempo e ad oggi, grazie anche all’interessamento dei vertici regionali, non ultimo dell’Assessore Regionale al Welfare Rosa Barone, sta per concludersi”.La riunione è stata anche l’occasione per rinnovare la grande collaborazione tra l’Ambito Sociale “Alto – Tavoliere”, grazie anche al lavoro sin qui svolto dall’Ufficio di Piano, e le strutture socio-educative presenti sul territorio.

