Presidio di Libera Foggia per ribellarsi alla violenza e vincere la paura

“Alla luce dell’ennesimo omicidio avvenuto a Foggia, nei pressi della Parrocchia del Sacro Cuore, mentre tanti ragazzi e ragazze affollavano l’oratorio per i giochi estivi, la Parrocchia e il Presidio di Libera Foggia ‘Ciuffreda e Marcone’ organizzano un sit-in per ribellarsi a questa violenza e vincere la paura e il senso di solitudine”. E’ quanto annuncia il presidio foggiano l’associazione Libera di Don Ciotti che in collaborazione con i Salesiani Sacro Cuore ha dato appuntamento alla cittadinanza per questa sera 12 luglio, alle ore alle ore 21.30 vicino la statua di don Bosco, a Piazza Sacro Cuore alla periferia di Foggia. “Le mafie – scrive Libera – sono un problema non solo criminale ma sociale e culturale, da affrontare unendo le forze. Dobbiamo essere insieme per invertire l’escalation di violenza che sta investendo la nostra città, per sradicare la cultura mafiosa che permea ed invade tutti i tessuti della città, seminando paura e sgomento”.

