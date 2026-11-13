Presentato a Novara il Vulcan Project di Silicon Box da 3,2 miliardi di euro

(Adnkronos) – L’industria europea dei semiconduttori compie un passo rilevante verso il rafforzamento della propria filiera produttiva con la presentazione ufficiale a Novara del Vulcan Project, il piano industriale che porterà in Piemonte il primo stabilimento europeo della multinazionale singaporiana Silicon Box. L’operazione, illustrata a seguito della cerimonia simbolica di posa della prima pietra nella località di Agognate, prevede un investimento complessivo di circa 3,2 miliardi di euro, sostenuto da un contributo pubblico di 1,3 miliardi gestito dal governo tramite Invitalia nell’ambito delle misure nazionali collegate all’European Chips Act.

Il nuovo polo, l’avvio dei cui lavori è programmato per i primi mesi del 2027, sarà il primo sito nell’Unione europea specializzato nelle fasi avanzate di back-end, integrazione dei chiplet, packaging su pannello di grande formato e collaudo dei microchip, tecnologie essenziali per i settori dell’intelligenza artificiale, del supercalcolo, dei data center e della mobilità elettrica. A regime, l’impianto genererà circa 1.600 posti di lavoro diretti altamente qualificati, oltre alle ricadute occupazionali legate ai cantieri, alla logistica e all’indotto locale. Commentando la portata dell’iniziativa, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato: “Giornata storica. Con questo investimento l’Italia si candida a diventare polo di riferimento per le tecnologie emergenti. Il Governo ha posto la microelettronica al centro delle proprie priorità industriali, consapevole del ruolo decisivo che questo settore riveste per la competitività e la sicurezza del sistema produttivo. Vulcan Project è un’iniziativa unica nel suo genere, frutto di un importante sinergia con il territorio, che contribuirà a rafforzare la sovranità tecnologica del Paese e del continente, ridurre le dipendenze dall’estero e costruire una filiera europea dei chip di nuova generazione, accrescendo così la nostra autonomia strategica”.

Il progetto, già riconosciuto dalla Commissione europea come Open EU Foundry, punta a integrare la produzione industriale con il tessuto accademico e produttivo piemontese e lombardo, sfruttando la posizione geografica di Novara lungo i principali corridoi logistici europei e la vicinanza ai politecnici di Torino e Milano.

Sul ruolo dell’investimento per lo sviluppo regionale è intervenuto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “La realizzazione in Piemonte e a Novara del primo stabilimento di Silicon Box in Europa è il frutto di un lungo lavoro e la conferma dell’attrattività di questo territorio in termini di innovazione e competenze. Oggi passiamo alla fase operativa di un grande investimento da oltre 3,2 miliardi di euro di investimento e 1.600 posti di lavoro diretti che il Piemonte ha fortemente voluto e per cui ha battuto la concorrenza di importanti regioni in Italia e in Europa. Abbiamo vinto perché ci sono competenze e professionalità e perché, grazie alla realizzazione dei corridoi europei per il trasporto delle merci, questa zona è destinata ad essere il cuore dell’Europa non solo dal punto di vista geografico, ma anche delle competenze. Silicon Box è il più grande investimento di una multinazionale asiatica in Italia. È un progetto che cambia i connotati della nostra economia perché ci pone in uno scenario di innovazione e modernità: da un lato la tecnologia porta sviluppo e ricchezza, dall’altro genera lavoro qualificato e giovane”.

Il sindaco di Novara e commissario straordinario per l’opera Alessandro Canelli ha sottolineato le ricadute locali: “Quella di oggi è una giornata che resterà nella storia della nostra città. Con la presentazione di Vulcan Project e il momento simbolico dello svelamento del progetto abbiamo voluto dare un’immagine concreta a un percorso che per molto tempo è stato fatto di lavoro, relazioni internazionali, progettazione e impegno istituzionale. Oggi quel percorso assume finalmente una dimensione visibile e ci permette di guardare con ancora maggiore fiducia alla sua realizzazione. Dovremo lavorare per costruire le condizioni affinché le nostre imprese possano entrare nella filiera, affinché i nostri giovani possano formarsi per trovare occupazioni qualificate e affinché Novara possa diventare un luogo capace di attrarre nuove competenze, ricerca e ulteriori investimenti”.

Dal punto di vista tecnico, l’impianto trasferirà in Europa i processi industriali già collaudati dalla casa madre asiatica, consentendo di assemblare più chiplet in un unico package ad alte prestazioni e costi contenuti. Il co-fondatore e CEO di Silicon Box Byung Joon (BJ) Han ha affermato: “Oggi è un giorno speciale per tutti noi di Silicon Box. Novara sarà la nostra casa in Europa e siamo orgogliosi che la nostra prima espansione internazionale sorga qui e completi in Europa l’intero ciclo di produzione dei chip. Portiamo qui la stessa tecnologia con cui il nostro team di Singapore ha già superato il miliardo di unità spedite. Vogliamo crescere insieme a questa comunità, a partire dai giovani che costruiranno con noi il loro futuro professionale. Ringrazio il Governo italiano, Invitalia, la Regione Piemonte e il Comune di Novara per il lavoro di squadra che ha reso possibile questa giornata”.

L’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, ha concluso: “Con l’avvio di questo progetto compiamo un passo importante verso l’autonomia tecnologica dell’Italia e dell’Europa. Invitalia ha sostenuto con convinzione questo investimento che porta sul territorio competenze di frontiera nel packaging avanzato di microchip, oltre 1.600 posti di lavoro e una forte spinta all’indotto. Questo stabilimento infatti farà da perno a un ecosistema virtuoso tra produzione, fornitori locali, università e centri di ricerca. La qualità del nostro lavoro sta proprio nel coniugare il sostegno alla crescita economica con il rigore nell’uso delle risorse dei cittadini”.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026