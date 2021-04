Presentata l’edizione 2021 del Premio “I fiori blu”

Si è tenuta in modalità remota l’annunciata conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Premio Letterario “I fiori blu”. I lavori sono stati introdotti dalla presidente dell’Associazione “I fiori blu” e direttrice artistica del premio Alessandra Benvenuto, che ha sottolineato in modo particolare il decisivo ruolo della Regione Puglia e la vicinanza dell’assessore alla Cultura Massimo Bray e del vicepresidente della Giunta e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese. “È una grande soddisfazione e una enorme gioia poter annunciare la seconda edizione e vedere oggi riunite tutte le energie e forze intellettuali e umane messe insieme dal progetto promosso dalla nostra associazione”. Ha poi ringraziato partner (Università di Foggia, Fondazione Monti Uniti di Foggia, Ufficio Scolastico Territoriale) e sponsor privati (Sanità Più, Gami Estintori, Mandarin Capital Partners, Paolo Petrilli) per la fiducia e le entusiastiche adesioni sin dalla prima edizione.

È quindi intervenuto l’assessore alla Cultura della Regione Puglia Massimo Bray, che ricordando Raymond Queneau (l’autore del romanzo a cui il Premio è intitolato, “I fiori blu”), ha sottolineato come quel libro, insieme ad altri (Bray ha citato il Barone Rampante di Calvino e L’Isola di Arturo di Elsa Morante) abbia segnato un momento cruciale nella narrativa europea del Novecento. “Immaginare un mondo differente” ha detto l’assessore “passando dalle storie particolari alle storie generali. Era questo il proposito di Queneau, che come gli altri autori citati valorizzava fantasia e creatività, ma anche amore per la lettura. È una unione, quella fra creatività innovativa e abitudine alla lettura, di cui c’è un estremo bisogno anche in questo momento. E i premi letterari, specie se realizzati in collaborazione con le scuole, sono uno strumento prezioso per raggiungere questo obiettivo.”

Il professor Gabriele Fattori, in rappresentanza dell’Università di Foggia, ha definito un’enorme vittoria l’esistenza di questo Premio in tempo di pandemia, nel quale siamo indotti alla falsa credenza che la cultura sia un bene sacrificabile. “La presenza dell’Università in questa iniziativa” ha detto Fattori “è anche la riaffermazione di un legame stretto fra Università e territorio, che è caratteristica del nostro Ateneo. La consapevole leggerezza di Queneau rafforzi la nostra fiducia nella parola e nel pensiero.”

Aldo Ligustro, presidente della Fondazione Monti Uniti di Foggia, ha sottolineato come l’adesione dell’organismo al Premio, impedita lo scorso anno da questioni regolamentari, è decisamente convinta, in linea con le diverse altre iniziative culturali di cui la Fondazione è tradizionale protagonista. “La scelta di autori di prima grandezza” ha detto Ligustro “l’ampiezza della partecipazione di soggetti pubblici e privati, le modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle scuole” autorizzano la previsione che questa iniziativa diventerà un autentico fiore all’occhiello, naturalmente blu, per il nostro territorio.”

Luca Vigilante, di Sanità Più, si è detto orgoglioso di avere rinnovato la sponsorizzazione della propria azienda, per un’iniziativa che non ha solo un valore culturale, ma anche sociale e formativo “Credo che il Premio” ha detto Vigilante “abbia rappresentato l’anno scorso un momento di emozioni in un contesto di bellezza che ha fatto da contraltare a un 2020 triste, e per la nostra comunità a tratti orribile. Penso che anche quest’anno sarà un segnale collettivo resiliente ed efficace.”

Il presidente del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Peppino D’Urso ha definito l’impegno del CTPP una naturale conseguenza della mission dell’organismo e dei brillanti risultati dell’anno scorso. “Un territorio cresce, si sviluppa, progredisce,” ha detto D’Urso “se presenta opportunità di socializzazione, se include, se coinvolge. Il nostro territorio ha particolare bisogno di iniziative come questa, non solo per il Covid, ma anche per le altre emergenze che conosciamo. Ampliare la platea dei lettori, troppo risicata in Puglia e nel Paese, è un obiettivo primario.”

Maria Aida Episcopo, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ha sottolineato la ricchezza della rappresentanza istituzionale, nel quale il mondo della scuola è presente con particolare determinazione e convinzione “La lettura è un grandissimo vettore per la promozione della conoscenza della lingua. Il mondo della scuola non può quindi che essere protagonista di iniziative come questa, a cui dedicherà specifiche energie.”

