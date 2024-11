Presentata la quattordicesima edizione del Foggia Film Festival

E’ stata presentata, nella sala consiliare di Palazzo di Città, la quattordicesima edizione del Foggia Film Festival, in programma dal 17 al 23 novembre e promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca di Teatro e Cinema ‘La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps’ e dal Comune di Foggia, in collaborazione con il Polo biblio-museale di Foggia, il contributo di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale, e che rientra nell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse POC Puglia 204-2020, Azione 6.7.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha sottolineato quanto sia “importante la narrazione degli aspetti belli di una città per il successo di un evento, e Foggia ne ha tanti di aspetti belli che meriterebbero di essere adeguatamente valorizzati e una narrazione ben diversa da quella ricorrente”.

L’assessora alla Cultura Alice Amatore ha apprezzato l’impegno negli anni degli organizzatori, esempio di resilienza e di tenacia; ha ribadito “il pieno sostegno dell’amministrazione e l’importanza della manifestazione che farà arrivare in città per una settimana tanti ospiti (attori, registi, sceneggiatori, cinefili, studenti e operatori del mondo dello spettacolo) provenienti da tutta Italia, verterà su tematiche sociali significative e vedrà numerose articolazioni, tutte meritevoli di interesse. Con il coinvolgimento degli studenti e un’attenzione privilegiata alle nuove generazioni”. Il coordinatore eventi Armando Ursitti ha annunciato il “ritorno a casa, l’Auditorium Santa Chiara, del FFF”, che non è “un festival autoreferenziale, né intende scimmiottare altre manifestazioni consolidate (sarebbe una scommessa persa in partenza)” ha spiegato il direttore artistico Pino Bruno: “la nostra attenzione è rivolta ai documentari, ai cortometraggi e alle opere di marcato impegno sociale, che parlano di ambiente e legalità, di omofobia e bullismo, di violenza di genere e lotta alle mafie. ‘Altri schermi’, come recita il claim scelto per la nuova edizione”.

Pierluigi Del Carmine, responsabile produzioni di AFC, ha confermato la prossima adesione del Comune di Foggia (“era l’unico capoluogo di provincia mancante” ha ricordato Amatore), “che potrebbe comportare una rilevante ricaduta per l’economia, il turismo, l’immagine stessa del nostro territorio, come avvenuto altrove”. Gabriella Berardi, direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, nel presentare ‘l’Omaggio a Marcello Mastroianni’, una mostra aperta proprio ieri mattina nella Galleria di Palazzo Dogana e curata dalla Biblioteca ‘La Magna Capitana’, ha ricordato “il patrimonio unico custodito in Puglia e gli imponenti sforzi di tutela e valorizzazione compiuti anche nell’ambito della documentazione cinematografica”. La mostra presenta una variegata selezione di manifesti, locandine, libri, riviste, quotidiani, dvd, e permette di attraversare la vita e la carriera di uno dei più importanti attori italiani di tutti i tempi nella ricorrenza del centenario della nascita. Sarà visitabile fino al 28 dicembre prossimo.

La manifestazione si aprirà invece domenica 17 novembre alle ore 17.30 con le ‘Note di Cinema’ eseguite dall’Ensamble del Conservatorio ‘U. Giordano’, passaggi delle colonne sonori più celebri: a seguire, dopo la proiezione dei primi cortometraggi, alle 19.30 la conversazione con l’attrice Donatella Finocchiaro. In catalogo 70 titoli nazionali e internazionali, di cui lungometraggi, documentari e cortometraggi, nonché opere prime, seconde ed inedite. Tra gli ospiti annunciati Gianmarco Saurino (attore foggiano sempre più affermato nel panorama nazionale), Donatella Finocchiaro, Jane Alexander, Elena Iulia Rotari, Marina Savino, Luka Chikovani, Maryna Sakalouskaya, Matilda Stofler e filmmakers provenienti da ogni parte d’Italia. Tra gli appuntamenti da segnalare, sabato 23 novembre alle ore 17, il procuratore Nicola Gratteri presenta il suo ultimo libro “Il Grifone”, nella sezione Library; e la conclusione della manifestazione, con i riconoscimenti dalle ore 20.15 da parte della Giuria di qualità presieduta proprio da Saurino alle migliori opere in concorso nelle sezioni Feature Film, Documentary, Short Movies, i premi speciali e le menzioni di merito.

E ancora, nell’ambito del contest Student Film Fest, diretto da Rossella Menga, saranno attribuiti i riconoscimenti University Award e High School Award alle migliori opere presentate dagli studenti delle Università, Accademie di Cinema, Accademie di Belle Arti, I.T.S. e Scuole secondarie di II grado. La responsabile dell’organizzazione è sempre curata da Maurizia Pavarini.



Pubblicato il 15 Novembre 2024