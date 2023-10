(Adnkronos) – La commissione Giustizia della Camera ha approvato in seduta notturna l'emendamento dei relatori sulla prescrizione. Lo si apprende da fonti parlamentari. Oggi si darà il mandato al relatore e il testo è atteso in Aula per il 6 novembre. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Ottobre 2023