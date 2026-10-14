Prende forma il nuovo polo logistico di Foggia-Incoronata

“La piattaforma logistica nell’area industriale di Foggia Incoronata è uno dei più importanti investimenti infrastrutturali della Puglia non solo per il volume di risorse messe in campo, 40 milioni di euro, ma perché è il punto di partenza di una nuova strategia di sviluppo industriale della Capitanata, capace di integrare produzione, trasformazione, trasporto ferroviario, porto di Manfredonia e mercati nazionali ed europei, creando nuove opportunità per le imprese, occupazione qualificata e maggiore valore aggiunto per il territorio”.

È quanto ha dichiarato Raffale Piemontese, Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, concludendo l’incontro tenutosi ieri presso il Terminal Fhp Intermodal di Foggia-Incoronata. L’incontro, dedicato alla presentazione dello stato di avanzamento lavori della nuova piattaforma logistica integrata, ha visto la partecipazione e gli interventi di: Agostino De Paolis, Presidente del Consorzio Asi di Foggia; Maria Aida Tatiana Episcopo, Sindaca di Foggia; Paolo Cornetto, Amministratore Delegato di Fhp Group e Armando de Girolamo, Vice Presidente; Gianni Rotice, titolare dell’impresa esecutrice dei lavori; Antonio Falcone, Direttore dei lavori.

Il progetto, che vede il Consorzio ASI Foggia quale soggetto pubblico attuatore e FHP Intermodal nel ruolo di concessionario, nel solco dell’iniziativa originariamente promossa da Lotras, rappresenta un investimento di particolare rilevanza per il futuro economico della provincia, puntando sull’integrazione tra trasporto ferroviario e stradale, sulla razionalizzazione della movimentazione delle merci e sul potenziamento dei servizi alle imprese.

Per il secondo lotto, il cui importo dei lavori ammonta a circa 9,8 milioni di euro, risultano completati i movimenti terra e le fondazioni profonde del deposito merci, mentre le fondazioni superficiali, comprendenti plinti e travi, hanno raggiunto il 95% di avanzamento. È inoltre in corso il montaggio delle strutture prefabbricate del nuovo capannone, mentre parallelamente procedono le opere di fondazione del deposito ferroviario. Il progetto prevede la realizzazione di un deposito merci di circa 10.000 metri quadrati, dotato di otto bocche di carico e di spazi per uffici e servizi distribuiti su due livelli, nonché di un deposito-officina ferroviaria di circa 1.900 metri quadrati, attrezzato con tre binari interni e due fosse di ispezione, destinato alla manutenzione e ai servizi del materiale ferroviario.

Il cronoprogramma del secondo lotto contempla una durata di 15 mesi, con completamento previsto nell’ottobre 2027. Per il primo lotto, il cui avvio dei lavori è programmato entro il 2026, il progetto comprende tre binari ferroviari dedicati alla movimentazione delle merci, con un modulo di riferimento di 750 metri, in grado di accogliere convogli fino a 35 carri, ampi piazzali per le operazioni di carico, scarico e stoccaggio, due checkpoint per la gestione degli accessi e i relativi impianti e servizi. La durata programmata dei lavori è di 432 giorni, per un importo di circa 24 milioni di euro. Si tratta di opere strategiche che, integrandosi con le strutture del secondo lotto, puntano a sviluppare un sistema logistico moderno, capace di connettere efficacemente trasporto ferroviario e stradale, migliorare l’efficienza della movimentazione delle merci e rafforzare la competitività delle imprese del territorio.

La vera portata dell’operazione, dunque, va ben oltre la dimensione edilizia e infrastrutturale. La piattaforma di Incoronata si propone come un nuovo punto di riferimento per la logistica del Mezzogiorno, grazie alla posizione favorevole rispetto alla dorsale ferroviaria adriatica, alla strada statale 16 e all’autostrada A14, con il casello di Foggia Zona Industriale-Incoronata adiacente all’area ASI. Una collocazione strategica che favorisce l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto e la connessione del sistema produttivo locale con le principali direttrici commerciali.

Le proiezioni utilizzate per il dimensionamento dell’infrastruttura delineano, nello scenario 2042, una domanda potenziale di circa 64.900 unità di trasporto intermodale all’anno, equivalenti a 212 unità giornaliere, con una composizione stimata del 60% di container, del 25% di casse mobili e del 15% di semirimorchi. Si tratta di previsioni di lungo periodo, non ancora riconducibili a traffici commerciali acquisiti, che evidenziano tuttavia le prospettive dell’iniziativa e il potenziale di sviluppo dei servizi logistici.

In uno scenario economico nel quale velocità, affidabilità delle consegne, sostenibilità ambientale e contenimento dei costi di trasporto rappresentano fattori sempre più decisivi per la competitività, la disponibilità di un’infrastruttura intermodale moderna potrà contribuire significativamente ad accrescere l’attrattività dell’area industriale foggiana, favorendo nuovi insediamenti produttivi e opportunità occupazionali.

La possibilità di trasferire su ferrovia una quota crescente della movimentazione delle merci rappresenta, inoltre, una prospettiva importante anche sul versante della sostenibilità dei trasporti e della razionalizzazione dei flussi logistici.Foggia-Incoronata si conferma così un nodo ferroviario strategico per la movimentazione delle merci e una leva di sviluppo economico per la Capitanata, la Puglia e l’intero Mezzogiorno, in grado di collegare più efficacemente il tessuto produttivo locale ai mercati nazionali e internazionali.



Pubblicato il 14 Ottobre 2026