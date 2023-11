Premitour, l’oro verde fa parlare un intero territorio

Ormai è un punto di riferimento dell’agricoltura locale ed è soltanto alla terza edizione. È il Premitour, un educational itinerante, un viaggio nel gusto della Capitanata con un protagonista principale, l’olio extravergine d’oliva. Che sia di Peranzana, Coratina, Ogliarola o Leccina, l’oro verde rappresenta l’eccellenza di Capitanata e valorizza altre risorse agroalimentari del territorio. Grazie a Premitour, l’olio extravergine di oliva diventa l’attore principale di un educational itinerante, che coinvolgerà giornalisti, blogger, export manager, chef e stakeholders provenienti da tutto il mondo e diretti su Gargano, Tavoliere, Monti Dauni e Foggia. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale e vedrà coinvolti i territori di Foggia, dei Monti Dauni, del Tavoliere e del Gargano. Tra i partecipanti, anche due export manager giapponesi e una referente della Camera di Commercio di Dubai

Lunedì 13/11, arrivo a Foggia, sistemazione ed accoglienza, visita azienda MIPA e degustazione prodotti locali, in abbinamento con il vino dell’azienda agricola Sabrina Scopece.

Martedì 14/11 – Visita all’azienda “Mio Padre è un albero” di San Severo e merenda in campo, visita all’azienda “Bio Ricci” di Lucera, show-cooking e degustazione a cura di Onlyfood col supporto dell’Istituto Alberghiero Einaudi di Foggia, con l’assaggio della birra di Leone Beer Company. A seguire, la partecipazione ad un incontro su internazionalizzazione e B2B alla Camera di Commercio di Foggia

Mercoledì 15/11 – Partenza per Vieste e visita alle aziende Agalliu, Oliveto Medina, Salvatore Freda, Elia Caprioli accompagnati dall’ assessore Dario Carlino. A seguire, show-cooking con gli chef Donato Martella (Donlù), Roberto Solitro (Padre Pio), Pasquale Pellegrino (Acqua), Andrea Miacola (La Ripa), Leonardo Vescera (Il Capriccio), Nicola Bramante (Lido Vesta). Si giunge poi a Vico del Gargano, grazie al patrocinio del Comune, per conoscere l’Oleificio Fiorentino, con degustazione della paposcia (a cura dell’associazione ‘Paposcia Fest’) e dei prodotti dell’azienda “Agrumi Vecera”;

Giovedì 16/11 partenza per Cerignola (azienda Miliora) e successivamente per Borgo Incoronata e visita all’Oleificio Cericola. A seguire, percorso enogastronomico a cura di Onlyfood con il supporto dell’Istituto Alberghiero Einaudi di Foggia, parte attiva in questo educational ideato e coordinato da Ilenia Diana.



Pubblicato il 11 Novembre 2023