Premio Pio La Torre, menzione speciale al sindaco d’Arienzo

Il sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo ha ricevuto a Bologna, a margine della Summer School Lavoro e Legalità, la menzione speciale della X edizione del Premio Pio La Torre, categoria amministratori pubblici, “per l’impegno profuso nel promuovere e diffondere la cultura della legalità e della responsabilità civile”. Il riconoscimento – promosso da Avviso Pubblico, Cgil nazionale e Fnsi (Federazione nazionale della stampa), e dedicato alla memoria del sindacalista Pio La Torre, ucciso da Cosa Nostra il 30 aprile 1982 insieme a Rosario Di Salvo – intende valorizzare casi di alto valore civile e politico aventi come protagonisti amministratori locali, sindacalisti, dipendenti pubblici e giornalisti che si sono distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione della corruzione e nell’affermazione dei valori della responsabilità e della trasparenza. “È il riconoscimento ad una comunità che, in questi anni, ha scelto di raccontarsi in un altro modo, riuscendo a rigenerarsi dopo un periodo complesso della sua storia con la cultura, la partecipazione e il lavoro quotidiano di tante persone che credono nel futuro di questo territorio – ha detto il primo cittadino, dal 2019 coordinatore per la Puglia di Avviso Pubblico (Associazione di Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione) – . Lo condivido con le amministratrici e gli amministratori di Monte Sant’Angelo, della Capitanata e della Puglia che ogni giorno lavorano per riscattare i propri territori e con tutti coloro che si impegnano perché la legalità non resti una parola, ma continui ad essere una pratica di comunità. Grazie a chi, con il lavoro silenzioso di ogni giorno, ha reso possibile tutto questo. Sono orgoglioso di appartenere ad una comunità che con forza e determinazione ha saputo rialzarsi e raccontarsi a livello nazionale per la sua bellezza”.



Pubblicato il 12 Settembre 2026