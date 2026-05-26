Premio “La Magna Capitana”, attesa per i vincitori della quinta edizione

Mercoledì 27 maggio, alle ore 17.00, la Sala Mazza del Museo Civico di Foggia ospiterà la cerimonia di proclamazione dei vincitori della V edizione del Premio di Letteratura per Ragazzi e Ragazze “La Magna Capitana”. Cresce l’attesa per conoscere i premiati delle tre categorie in gara del riconoscimento istituito dalla Regione Puglia d’intesa con Puglia Culture, dopo il voto espresso da oltre 4000 giovani lettrici e lettori pugliesi provenienti da 200 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, chiamati a scegliere le migliori opere letterarie dell’anno. Alla cerimonia di proclamazione prenderanno parte la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta, l’assessora alla Cultura del Comune di Foggia Alice Amatore, il presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia Filippo Santigliano, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia Vito Alfonso, insieme alla direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi e alla responsabile della Biblioteca dei Ragazzi Milena Tancredi, anima e motore del Premio con lo staff organizzativo e la segreteria.

L’appuntamento consolida quest’anno anche il proprio respiro internazionale grazie al successo del gemellaggio avviato con le scuole italiane in Slovenia. Per il secondo anno consecutivo, infatti, grazie al finanziamento del progetto da parte dell’Università Popolare di Trieste con i fondi della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia L.16/2014 art. 27bis, una delegazione slovena composta da 21 studentesse e studenti delle scuole primarie e medie prenderà parte in presenza agli eventi conclusivi. Le ragazze e i ragazzi saranno accompagnati da Chiarastella Fatigato, docente e referente del progetto di promozione della lettura della scuola in lingua italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria. Hanno seguito il premio anche altre due scuole in lingua italiana, la “Dante Alighieri” di Isola d’Istria e la “Vincenzo e Diego de Castro” di Pirano.

La mattina del 27 maggio, alle ore 10.00, la delegazione transfrontaliera sarà accolta a Manfredonia dal sindaco Domenico La Marca e dall’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco-Giordani”; le due realtà scolastiche hanno infatti attivato un partenariato Erasmus dedicato alla mobilità internazionale e alla cooperazione europea che prevede il pranzo a scuola e l’ospitalità serale dei giovani ospiti presso le famiglie del territorio. A rafforzare ulteriormente l’orizzonte internazionale del Premio si aggiunge inoltre il nuovo gemellaggio con l’Università di Melbourne e la Brunswick South Primary School, nato grazie alla collaborazione della docente di origini foggiane Dora Treggiari, insegnante presso l’ateneo australiano. Nel corso della cerimonia pomeridiana sarà proiettato un contributo video dedicato al lavoro svolto dalle studentesse e dagli studenti di Melbourne sui libri finalisti.La selezione delle terzine finaliste tra le 140 opere candidate è stata precedentemente curata da una giuria tecnica composta da Fiamma De Salvo, responsabile della BRaT Biblioteca dei Ragazzi di Treviso e componente della Commissione Nazionale biblioteche e servizi per ragazze e ragazzi AIB, Barbara Schiaffino, direttrice della rivista Andersen, Arianna Di Pietro della libreria “Il Mosaico” di Imola, Dalila Forni, professoressa associata di Letteratura per l’infanzia all’Università dell’Aquila, e Milena Tancredi. Ha contribuito al lavoro della giuria tecnica anche Ida Triglia della Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze di Reggio Calabria, che ha letto i libri candidati come componente del gruppo di lavoro Commissione Ragazzi AIB.

I titoli in corsa per la vittoria, votati dalle scuole pugliesi, sono suddivisi in tre categorie. Per la fascia 12+ si contendono il premio “Rompi le scatole! Idee e storie per fare a pezzi stereotipi e pregiudizi” di Pina Caporaso con illustrazioni di Cristina Portolano, “Un quaderno nuovo” di Valentino Ronchi illustrato da Alessandra Lazzarin e “Post Tenebras. Morte alla strega” di Valentina Federici. Per la categoria 9-11 anni i finalisti sono “Jeanne” di Paolina Baruchello con illustrazioni di Manuela Mapelli, “Il ragazzaccio” di Angeliki Darlasi con illustrazioni di Iris Samartzi e “Al lago! Al lago!” scritto e illustrato da Alterales. Per i più piccoli della fascia 6-8 anni la sfida è tra “Gianbattista la prima blatta sulla luna” di Elisa Lazzeri con disegni di Sara Cimarosti, “Non so” di Guia Risari e Andrea Oberosler e “Il pettirosso” scritto e illustrato da Mania Eghrarian. La giuria tecnica assegnerà inoltre una speciale menzione d’onore.Il giorno successivo alla proclamazione, giovedì 28 maggio, prenderà il via anche il tour dei vincitori, che quest’anno incontreranno circa 1300 studenti delle province di Foggia, Bari e BAT in tre diverse location cittadine, suddivise per fasce d’età. Per la categoria 6-8 anni sono previsti due turni, alle ore 9.00 e alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza in Largo Papa Giovanni Paolo II; negli stessi orari, la categoria 9-11 anni si riunirà presso l’Aula Magna “Valeria Spada” del Dipartimento di Economia in via Romolo Caggese. Saranno invece tre i turni dedicati alla categoria 12+ presso il Teatro Regio di Capitanata in via Alfredo Guglielmi. Il programma di incontri sarà replicato venerdì 29 maggio con inizio alle ore 10.00 a Lecce, per consentire agli autori di incontrare le studentesse e gli studenti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto presso la Biblioteca Bernardini e il Museo Castromediano. Previsto infine il collegamento da remoto per gli altri 2000 giurati che non potranno partecipare in presenza.



Pubblicato il 26 Maggio 2026