Premio “Foggiano dell’Anno” al vigile del fuoco Antonio Ciccorelli

Un riconoscimento al valore, allo spirito di abnegazione, al sacrificio estremo come atto di altruismo. Si è svolta la cerimonia di consegna del primo titolo di “Foggiano dell’Anno”, assegnato alla memoria di Antonio Ciccorelli, il vigile del fuoco che ha sacrificato la propria vita durante un’operazione di soccorso.

All’evento hanno partecipato la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, la presidente del Consiglio Comunale Lia Azzarore, il comandante provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco Giulio Capuano, il presidente Italo Pontone e i componenti della 8a commissione, il consigliere Nunzio Angiola, promotore dell’iniziativa, e il consigliere comunale e collega vigile del fuoco Francesco De Vito. A ricevere il prestigioso tributo è stata la famiglia di Antonio Ciccorelli, circondata dall’affetto delle istituzioni e dei cittadini presenti.

La sindaca Maria Aida Episcopo, nel suo intervento, ha sottolineato il valore del sacrificio di Ciccorelli, ricordandolo come esempio di coraggio e altruismo per tutta la città di Foggia.

“Questo premio vuole essere un riconoscimento a chi si è particolarmente contraddistinto tra i nostri concittadini per meriti eccezionali – ha dichiarato -. Antonio ha dimostrato con il suo operato cosa significhi essere al servizio della comunità. Il suo sacrificio non deve essere dimenticato, ma anzi deve diventare un simbolo per le future generazioni. Per questo, l’amministrazione comunale vuole rendere questo premio un appuntamento annuale, affinché ogni anno si possa celebrare una cittadina o un cittadino che si sono particolarmente distinti impegno e particolare contributo alla comunità foggiana”.

La commissione ha scelto il nominativo tra una rosa di candidati, riconoscendone l’eccezionale dedizione e il sacrificio per il bene della collettività. La decisione è stata presa con l’intento di rendere omaggio a chi ha lasciato un’impronta significativa nella comunità foggiana.

“Questa iniziativa – ha sottolineato il consigliere Pontone – vuole essere un segnale forte per ricordare chi, con il proprio sacrificio o il proprio impegno, ha dato un contributo fondamentale alla nostra comunità. Antonio Ciccorelli è il primo esempio di dedizione che merita di essere onorato con questo premio. Per questo la commissione che mi onore di presiedere non ha avuto esitazioni a eleggerlo tra la rosa di nomi che ci era stata sottoposta”

“L’istituzione di questa onorificenza – ha aggiunto il consigliere Angiola – nasce dalla volontà di dare un volto e un nome a coloro che con il loro operato rendono Foggia una città migliore. D’ora in avanti, ogni anno individueremo un cittadino meritevole di questa onorificenza”

“Antonio era un uomo straordinario – ha ricordato il collega consigliere Francesco De Vito -, un collega leale e un esempio per tutti noi vigili del fuoco. Ricordarlo con questo titolo è un atto dovuto, perché la sua storia possa ispirare i futuri destinatari del premio e tutti coloro che ogni giorno operano per la sicurezza della collettività”

“Il titolo – ha concluso la presidente Azzarone – è un simbolo di gratitudine verso chi ha reso migliore la nostra comunità. Questo tributo assume un valore ancora più profondo perché celebra l’abnegazione e il coraggio di tutti i vigili del fuoco, il cui lavoro quotidiano è spesso svolto lontano dai riflettori, ma è fondamentale per la sicurezza di tutti noi”

Il premio “Foggiano dell’Anno” nasce per onorare persone che, con il loro impegno, contribuiscono in modo straordinario alla crescita e al benessere della città. Per questo motivo, l’amministrazione comunale si impegna a trasformarlo in un appuntamento annuale, offrendo un riconoscimento a chi si distingue per il proprio operato e si candida a essere esempio virtuoso per la nostra comunità.



Pubblicato il 4 Aprile 2025