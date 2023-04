Premio Export Italia, Vargiu: “Missione è raddoppiare aziende italiane esportatrici”

(Adnkronos) – “Noi facciamo un lavoro bellissimo: proponiamo all'estero il valore del Made in Italy. La nostra missione è infatti quella di raddoppiare il numero delle aziende italiane esportatrici, portando competenze in ambito export in tutte le aziende”. Queste le parole di Giuseppe Vargiu, presidente Uniexportmanager, a margine della consegna del Premio Export Italia di Uniexportmanager, associazione dei professionisti dell’internazionalizzazione, di cui Bper Banca è main partner, tenutasi presso il Bper Banca Forum Monzani di Modena. “Il Premio Export Italia dimostra in particolar modo che le piccole aziende ce la possono fare a diventare dei leader sull'export internazionale – ha continuato Vargiu, che ha poi spiegato quali sono le competenze, stabilite a livello di standard professionale internazionale e che possono anche essere certificate, che devono contraddistinguere l’export manager – un export manager deve avere una buona capacità di interagire con le aziende e con i partner, deve conoscere le lingue e avere competenze export, senza dimenticare l’aspetto fondamentale di questa professione, ovvero la tenacia e la capacità di raggiungere i risultati”. Il presidente di Uniexportmanager ha concluso facendo una riflessione sullo stato dell’arte del Made in Italy: “Le piccole aziende del Made in Italy soffrono la loro piccola dimensione, nonostante i loro prodotti siano bramati dal mondo. L’Italia non è abbastanza presente nel mondo, tant’è vero che il mercato del falso prende di mira nella maggior parte dei casi proprio il Made in Italy. La soluzione, dunque, è lavorare affinché si riesca a colmare questo divario, portando le piccole aziende nel mercato internazionale”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Aprile 2023