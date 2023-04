Premio della Pace per l’Arcivescovo Giovanni Ricchiuti

Venerdì 21 aprile alle ore 10,30 presso il Salone del Tribunale della Provincia di Foggia, alla presenza delle Istituzioni provinciali e autorità Civili, Militari e Religiose, si terrà la cerimonia di consegna del Premio della Pace che il Rotary Club ha conferito all’Arcivescovo Giovanni Ricchiuti di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti nonché Presidente della Pax Christi, con la seguente motivazione: “Da tempo in qualità di Presidente di Pax Christi si sta prodigando in modo eccellente per promuovere la pace nel mondo e, in questo particolare momento, per salvare il maggior numero di persone dai bombardamenti ormai quotidiani della martoriata Ucraina.”

Il “Premio della Pace”, giunto quest’anno al prestigioso traguardo della XXVI° edizione, fu istituito dal nostro Club nell’anno rotariano 1997/98 con l’intento di evidenziare ed esaltare, quale nobile esempio da imitare, l’impegno umano e sociale profuso da Enti, Istituzioni, Organismi e Personalità, distintisi nel diffondere messaggi e servizi, nello sforzo di contribuire a rendere possibile, ciascuno attraverso il proprio operato, quel contesto di pace universale da tutti auspicato ma sempre più difficile da realizzare.

Nelle precedenti edizioni il prestigioso riconoscimento è stato attribuito a Padre Odorico Tempesta, ad Amnesty International, all’Unicef, alla Caritas Italiana, all’Ass.ne Giovani per il Mato Grosso, a RAI MED, all’Arma dei Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana, a Barbara Contini per l’ONU, al CONI e C.I.P., al Centro Protesi INAIL Budrio, alla Comunità dei Monaci Buddisti del Tibet, al dott. Antonio Scopellitti –medico missionario-, al Corpo Capitaneria di Porto della Marina Militare, all’ACISMOM- Ass. Cavalieri Italiani dell’Ordine Militare di Malta, ai Fratelli della Stazione di Foggia-onlus , all’ Ass.ne “Libera”, al Cuamm-Medici per l’Africa, alla Comunità Emmaus in memoria di don Michele de Paolis, indimenticato ideatore e fondatore della Comunità, recentemente scomparso, a Mons. Joseph Tobji Vescovo di Aleppo, alla Comunità di Sant’Egidio, alla Memoria di Gino Bartali “Uomo Giusto”, a Don Aniello Manganiello Parroco di Scampia (Napoli), a Giampaolo Longhi, Volontario Internazionale, all’Ass.ne Pangea.

Il Premio consiste nel conferimento di una scultura in bronzo raffigurante un puzzle mancante di alcune tessere (simbolo di una pace mondiale al raggiungimento della quale manca qualche tassello) con l’immagine, in bassorilievo, di una colomba e in una contribuzione economica da devolvere per le esigenze caritatevoli che il premiato destinerà.



Pubblicato il 20 Aprile 2023