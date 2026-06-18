Premio Campiello, i cinque finalisti della 64/a edizione a Roma

(Adnkronos) – Hanno preso il via dalla Capitale gli incontri con i finalisti della 64/a edizione del Premio Campiello. Questa sera, presso The Dome del Campus Luiss di Viale Romania, i cinque autori in gara si sono presentati per la prima volta insieme al pubblico, in una serata nata dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto e l'Università Luiss e che ha visto la presenza del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. La serata, condotta da Giancarlo Leone, si è aperta con i saluti istituzionali: sono intervenuti Rita Carisano, direttore generale Luiss, Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, Raffaele Boscaini, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, Mariacristina Gribaudi, presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello, e Roberto Cicutto, presidente della Giuria dei Letterati. A contendersi la "vera da pozzo" sono Ermanno Cavazzoni con "Storia di un'amicizia" (Quodlibet), Marcello Fois con "L'immensa distrazione" (Giulio Einaudi Editore), Valeria Parrella con "La ragazzina" (Feltrinelli), Alcide Pierantozzi con "Lo sbilico" (Giulio Einaudi Editore) ed Elena Varvello con "La vita sempre" (Ugo Guanda Editore). L'appuntamento romano ha aperto il tour estivo che accompagnerà i finalisti fino alla proclamazione del vincitore, sabato 3 ottobre, al Lido di Venezia.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026