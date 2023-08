Premier League 2023, buona la prima per l’Arsenal. Nottigham Forest ko 2-1

(Adnkronos) – Buona la prima per l'Arsenal, che risponde al Manchester City (vincitore ieri sul Burnley) e supera 2-1 in casa il Nottingham Forest con qualche brivido nel finale. Sblocca Nketiah al 26', sei minuti dopo Saka con un gran tiro a giro firma il raddoppio. Solo a pochi minuti dalla fine la riscossa (tardiva) del Forest, in rete con Awoniyi all'82'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Agosto 2023