Premi, Tarquini: “Anima del Laurentum è l’amore per cultura, poesia e arte”

(Adnkronos) – "L'arte, la poesia e questo tipo di iniziative rappresentano qualcosa di veramente importante rispetto a temi come l'inclusività e l'accettazione. Parlare di queste cose in un momento storico, sociale e culturale come questo è fondamentale. Per noi è un impegno di volontariato, ma in cui crediamo moltissimo. Sono 38 edizioni del premio, ma il centro culturale è sul territorio romano dal 1982. Percepiamo una forte necessità di questo tipo di iniziative. E' un impegno che ci porta via tempo, ma è talmente forte in noi la volontà di andare avanti che penso che avremo altre nuove edizioni e lo sforzo che facciamo ogni anno è quello di alzare il tiro e di identificare degli argomenti". Così Giovanni Tarquini, presidente del Centro Culturale Laurentum, in occasione della cerimonia di consegna dei riconoscimenti della XXXVIII Edizione del Premio Laurentum, consegnati ieri presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Dicembre 2024