Pregiudicato ucciso a Foggia: crivellato con sette colpi all’addome

E’ stato ucciso con sette colpi di mitraglietta calibro nove corto, che lo hanno ferito mortalmente all’addome, Agostino Corvino, il 50enne assassinato ieri sera davanti al chiosco di bibite in viale Giotto. E’ quanto emerge dalle prime fasi d’indagine della Polizia.Nel corso della notte gli agenti della squadra mobile hanno compiuto otto perquisizioni e cinque prove stub a persone legate alla criminalità organizzata locale.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era in compagnia della moglie in viale Giotto, quando è stato avvicinato da un solo killer, con il volto coperto da un casco integrale, che ha esploso numerosi colpi di mitraglietta:

Corvino è morto poco dopo l’agguato in ospedale. I poliziotti stanno accertando se l’omicida possa aver raggiunto la zona a piedi o in sella ad una moto. Sull’asfalto gli agenti hanno recuperato 14 bossoli.

Corvino, pregiudicato e venditore ambulante di frutta e verdura, era nipote del boss della mafia foggiana Raffaele Tolonese e cognato di Roberto Russo a sua volta ucciso in un agguato nel marzo scorso.Il 50enne ucciso ieri sera era ritenuto elemento di spicco della ‘Società Foggiana’, batteria Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese e venne arrestato a luglio 2013 nell’ambito dell’operazione ‘Corona’, per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, ricettazioni, spaccio di stupefacenti e sequestro di persona.

Condividi sui Social!