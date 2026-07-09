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Precipita sul Monte Rosa, morto alpinista

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(Adnkronos) – Un alpinista è precipitato durante la discesa in corda doppia sul Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, al confine tra Italia e Svizzera. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, a circa 4.000 metri di quota.  L'allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta da altri alpinisti che hanno assistito alla scena. L'elicottero del Soccorso Alpino Valdostano ha individuato e recuperato il corpo senza vita.  La salma è stata trasportata a Champoluc, dove il riconoscimento è affidato al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. Nella stessa zona sono in corso le operazioni di recupero di altri alpinisti impegnati lungo la via di discesa: risultano illesi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Luglio 2026

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