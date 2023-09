Precipita da un sentiero, escursionista muore nel cuneese

(Adnkronos) –

Escursionista scivola da un sentiero e muore. E' accaduto oggi, domenica 10 settembre, sui monti delle Alpi Cozie a Rocca la Marchisa nel cuneese. A dare l'allarme una persona che ha visto l'uomo cadere dal sentiero per una decina di metri. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118 con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo che ha sbarcato l'equipe sanitaria tramite l'uso del verricello. Immediate sono state le manovre di rianimazione, ma purtroppo l'uomo è deceduto per i traumi riportati nella caduta. Il corpo è stato recuperato e trasferito in fondo valle per essere affidato ai carabinieri.



