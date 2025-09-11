Attualità

Precipita da ponteggio nell’Aquilano, morto operaio 55enne

AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Nuovo incidente mortale sul lavoro oggi giovedì 11 settembre a Vittorito, in provincia dell’Aquila, dove un operaio di 55 anni è morto, in un cantiere edile, precipitando da un ponteggio da 12 metri di altezza. Francesco Ortucci, originario di Caserta, era dipendente di una ditta aquilana impegnata nella ricostruzione post sisma. Sul posto gli operatori del 118 dell’Aquila, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Indagini dei carabinieri di Sulmona per chiarire le dinamiche della tragedia. La salma dell’operaio è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale dell’Aquila dove sarà eseguita l'autopsia disposta dalla Procura di Sulmona che ha anche aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2025

Tags
