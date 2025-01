Precipita da impalcatura, operaio di 38 anni muore a Lamezia Terme

(Adnkronos) –

Tragedia sul lavoro a Lamezia Terme. Un operaio di 38 anni, Francesco Stella, è morto cadendo da un'impalcatura dell'azienda di profilati presso la quale lavorava, sita nell’area industriale. Per cause in corso di accertamento, l'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa sei metri battendo violentemente la testa. All'arrivo dei sanitari le sue condizioni sono parse da subito gravi: vani, infatti, i tentativi di rianimarlo. Sul posto il magistrato di turno della Procura di Lamezia, agenti di Polizia e ispettori dell’Ispesl per constatare le condizioni relative alla sicurezza sul luogo di lavoro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Gennaio 2025