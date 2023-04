“Precariato cronico per i dipendenti del Poligrafico di Foggia”

La denuncia delle segreterie generali di Slc Cgil – Fistel Cisl – Uilcom Uil – Ugl Carta e Stampa di Foggia: “Con rammarico evidenziamo che da diverso tempo l’azienda IPZS ha interrotto le relazioni sindacali, venendo meno al rispetto degli accordi vigenti e delle norme contrattuali contemplati nel CCNL Grafici, costringendo le RSU e RLS dello stabilimento foggiano ad aprire una procedura di raffreddamento presso l’associazione degli industriali, prima di indire un’assemblea con conseguente sciopero, per una serie di motivazioni: mancate differenze paga, mancato accordo sugli ‘organici di macchina’ e conseguente mancanza di inquadramenti professionali, scelte unilaterali su politiche salariali, quando invece c’era un accordo tra le parti a livello nazionale di trovare soluzioni condivise”. “Una questione – continuano- che ci preoccupa e non poco, è quella delle politiche salariali che si deve integrare insieme al tema delle ‘Performance’ per gli operai, argomento al quale il sindacato crede fermamente. Su questi temi siamo convinti sia arrivato il momento di definire regole e modalità chiare a tutti sia per gli inquadramenti professionali e non da meno, per la definizione dei ‘superminimi’ così da eliminare disparità tra lavoratori, ristabilire le corrette regole del CCNL, sgomberare definitivamente il campo da sospetti che oggi, nel nostro stabilimento, questo parametro, venga costruito da fattori differenti, da quelle che sono le capacità professionali dei lavoratori. Condanniamo con forza il percorso aziendale unilaterale ed arrogante intrapreso nei giorni scorsi dai vertici aziendali che hanno riconosciuto ad alcuni lavoratori in alcune attività produttive dei premi salariali senza precisare le motivazioni. E’ del tutto evidente che siamo contenti per il riconoscimento dato a questi lavoratori, non discutiamo il merito ma contestiamo senza dubbio le modalità. Riteniamo necessario, anzi indispensabile capire le regole per cui vengono dati questi premi economici, non vorremmo che il tutto si riduca a sterili “contentini per pochi eletti”.



Pubblicato il 5 Aprile 2023