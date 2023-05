Pratolongo, ‘birra è bevanda più discriminata da etichette irlandesi’

(Adnkronos) – "La birra è la bevanda a più bassa gradazione alcolica e sarebbe quella più discriminata dalla decisione sulle etichette presa dall'Irlanda". Lo ha detto il presidente di Assobirra, Alfredo Pratolongo parlando delle warning labels dell'Irlanda nel corso della presentazione dell'annual report dell'associazione. "Proprio ieri le associazioni della birra d' Europa hanno presentato un esposto alla commissione europea chiedendo un intervento sulla questione". Sulla tassazione della birra Pratolongo ha aggiunto: "chiediamo che il percorso di riduzione delle accise sulla birra continui, dopo l'aumento che c'è stato di circa il 30% a partire dal 2013 spalmato in 3 anni. Così facendo possiamo usare la tassazione come leva per fare crescere il settore". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Maggio 2023