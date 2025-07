Prato, giallo in un residence: un uomo trovato morto, un altro ferito

(Adnkronos) – Giallo a Prato dove oggi, venerdì 25 luglio, all'interno del residence Ferrucci un uomo è stato trovato morto in una delle stanze della struttura, mentre un altro uomo è stato soccorso con profonde ferite e trasportato d'urgenza all’ospedale Santo Stefano. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, la polizia scientifica, il 118 e la polizia municipale. Al momento, gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi: si va dal gesto volontario a un possibile malore, fino a scenari legati allo spaccio o all'uso di droga. Non si esclude neppure la possibilità di un omicidio seguito da un tentato suicidio. A far scattare l'allarme sono stati alcuni condomini, insospettiti dal forte odore proveniente dall'alloggio situato al primo piano. L'accesso delle forze dell'ordine ai locali non è stato immediato: un rottweiler, trovato all'interno della stanza in evidente stato di agitazione, ha ostacolato le operazioni. L'animale è stato poi calmato e affidato a un veterinario. Una volta entrati, gli agenti si sono trovati di fronte a una scena drammatica: da un lato il cadavere e dall'altro l'uomo con una profonda ferita alla gola. La stanza, in forte disordine, conteneva tracce di sostanze stupefacenti e un coltello sporco di sangue, ora al vaglio degli investigatori. All'interno dell’appartamento sarebbero stati trovati anche due biglietti manoscritti, indirizzati alle famiglie dei due uomini. Un dettaglio che alimenta l'ipotesi di un gesto volontario, ma che non basta a escludere altre possibilità. Secondo una prima ricostruzione, il decesso dell'uomo potrebbe risalire ad almeno due giorni prima del ritrovamento. L’ultimo segnale da parte sua è stato un messaggio inviato mercoledì dal proprio telefono cellulare. Poi, il silenzio.

Il fatto è avvenuto nello stesso residence dove, solo due mesi fa, era stata vista viva per l'ultima volta Maria Denisa Paun, la escort trentenne romena successivamente ritrovata morta nei pressi di un edificio abbandonato nelle campagne di Montecatini Terme (Pistoia). Per quel delitto è stato arrestato e ha confessato il connazionale Vasile Frumuzache. I due uomini, secondo quanto emerso, condividevano da circa venti giorni la stessa camera Il cadavere è stato individuato all’interno di una stanza situata di fronte a quella che, in passato, era stata occupata proprio da Maria Denisa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Luglio 2025