Prada, nel 2024 ricavi netti a 5,4 miliardi. Record vendite per Miu Miu

(Adnkronos) – Il gruppo Prada archivia il 2024 con ricavi netti pari a 5,4 miliardi di euro, +17% rispetto al 2023, ben al di sopra della media del mercato. L'utile netto di gruppo si attesta a 839 milioni, +25% anno su anno, mentre le vendite retail sono pari a 4,8 miliardi, +18% anno su anno, trainate da like-for-like e volumi full price. Ottima la performance nell'ultimo trimestre (Q4), anch’esso in crescita del 18% anno su anno. "La forte rilevanza dei marchi e l'esecuzione rigorosa della strategia hanno generato una traiettoria molto positiva di ricavi e margini" spiega il gruppo, che ha messo a segno un ulteriore incremento della redditività con Ebit Margin al 23,6%, pari a 1,3 miliardi. La situazione patrimoniale è solida con una posizione finanziaria netta positiva per 600 milioni. Prosegue inoltre il piano di investimenti strategici, con Capex pari a 493 milioni. "Nel corso degli ultimi anni abbiamo rafforzato il Gruppo e la sua organizzazione e, nonostante il contesto incerto, guardiamo al 2025 con fiducia, continuando a lavorare e investire per una crescita sostenibile e di lungo periodo", afferma Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del Gruppo Prada, commentando i risultati relativi al 2024. “Abbiamo chiuso il 2024 con risultati molto positivi per tutti i nostri marchi, registrando quattro anni consecutivi di crescita like-for-like a doppia cifra, oltre ad un significativo incremento dei margini e generazione di cassa, contribuendo a una situazione patrimoniale molto solida", dice Andrea Guerra, amministratore delegato del Gruppo, commentando i risultati relativi al 2024. A una domanda in merito alle ipotesi avanzate verso una chiusura su Versace e Jimmy Cho, il Cfo di Prada, Andrea Bonini, ha risposto: "Non commentiamo i rumors". E' stato un 2024 record per il brand Miu Miu che ha messo a segno +93% nelle vendite retail. La crescita, sottolinea il gruppo Prada in una nota, è stata trainata da tutte le categorie di prodotto e le aree geografiche, chiudendo l'anno con un ottimo ultimo trimestre (Q4) a +84%. "L'estetica rivoluzionaria di Miu Miu ha continuato a rafforzare l’attrattività del marchio, mantenendo alta la visibilità e consolidandone il posizionamento", sottolinea il gruppo Prada. "La sua creatività immediata, istintiva e irriverente ha generato un’eccellente risposta in tutte le categorie di prodotto e le aree geografiche", precisa il gruppo. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2025